Unsinniger Donnerstag: Auftakt zum Faschingsendspurt

Am Unsinnigen Donnerstag geht es heute in die letzte Runde der Faschingssaison. Die Oberpfälzer Faschingslandschaft wird überstrahlt vom Chinesenfasching in Dietfurt. Schon zum 90. Mal findet dieser heuer statt.

Der große Festzug startet traditionell um 13:61 Uhr, also um 14:01 Uhr. Rund 50 Wagen, Fußgruppen und mehrere Musikkapellen sind dabei. In Dietfurt haben die Maschkerer lange auf diesen Tag gewartet – und endlich um 2 Uhr nachts tönte wieder der traditionelle Weckruf durch die Gassen.

Lesen sie auch: Urlaubsanspruch zum Fasching oder narrisch zur Arbeit?

Gaudiwurm mit rund 50 Gruppen

Laut Stadt sind am Umzug über 1.300 Teilnehmer beteiligt - auf bunt geschmückten Wagen, als Fußgruppen und in mehreren Kapellen. Ein Highlight laut Bürgermeister Bernd Mayr ist eine chinesische Tanzgruppe aus München. Diese nimmt zum allerersten Mal teil. Die Stadt erwartet circa 20.000 Besucher.

Rassismus-Vorwürfe im Vorfeld

Doch die Feierlichkeiten waren im Vorfeld von Rassismus-Vorwürfen überschattet worden. Ein Video auf TikTok aus dem Oktober 2022 war zu Jahresbeginn plötzlich viral gegangen. In dem Video kritisiert eine junge Frau das sogenannte "Yellow facing". Die Veranstaltung und ihre Teilnehmer würden gefährliche Stereotype verbreiten, heißt es weiter. Mehrere Medien griffen die Vorwürfe auf. Bürgermeister Bernd Mayr wies diese immer wieder zurück.

"Kulturaustausch"

Im Gespräch mit dem BR erzählt Mayr, die Stadt habe schon im Oktober Rücksprache mit dem chinesischen Generalkonsulat gehalten. Dieses habe kein Verständnis für die Vorwürfe gehabt.

"Wir haben eine enge Freundschaft zum chinesischen Generalkonsul. Er war schon oft zu Besuch", sagt Mayr. Auch viele der Kostüme und Lampions sind original aus der chinesischen Partnerstadt Nanjing. "Das hat mich schon gewurmt, dass man so ein Video ins Netz stellt ohne zu recherchieren, woher die Tradition eigentlich herkommt", so Mayr.

Chance für Modernisierung

Auch Karl Donauer, der als Kaiser DaKaRe gemeinsam mit seiner Frau DiMucki Bayerisch-China aktuell regiert, sagte im BR-Gespräch, die Vorwürfe haben sie mitgenommen. "Es sollen alle mitfeiern beim Fasching. Und wir wollen niemanden verletzen." Der kulturelle Austausch Dietfurts mit China sei erst durch den Chinesenfasching auf den Weg gebracht worden. Donauer sieht aber auch eine Chance, den Chinesenfasching in Dietfurt zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft in Landshut gibt es dazu bereits ein Angebot zum Austausch.

Dietfurts Bayerisch-China

Der Chinesenfasching in seiner jetzigen Form wird seit den 1950er Jahren gefeiert. Er spielt auf eine alte Anekdote an, so ein Sprecher der Stadt. Der Bischof von Eichstätt schickte einst seinen Kämmerer nach Dietfurt, damit er dort nach dem Rechten sehe und die Steuern eintreibe. Die Dietfurter ließen ihn nicht durch die Stadttore - und der Kämmerer berichtete dem Bischof verärgert, die Dietfurter verschanzten sich "wie die Chinesen hinter ihrer Mauer".

Im Jahr 1928 verkleideten sich dann die Musiker der Stadtkapelle Dietfurt im Fasching erstmals als Chinesen, 1954 folgte das "Kaisertum" in der heutigen Form. Der traditionelle Ruf der Dietfurter ist "Kille Wau".

Weitere Veranstaltungen: Bunte Politiker, Gaudiwurm, Hexen

Auch in zahlreichen weiteren Orten geht es am Unsinnigen Donnerstag hoch her. Etwa in Landau an der Isar. Als Putzfrau oder Marsmännchen sieht man die Stadträte der niederbayerischen Stadt in der Regel nur einmal im Jahr auf der Bühne - bei der "Unsinnigen Stadtratssitzung". Diese findet heute Abend nach zweijähriger Corona Pause wieder in der Stadthalle Landau statt.

"Fasching Hoch" heißt der Schlachtruf der Narrenhochburg Teisbach. Dieser wird heute beim Weiberfasching unter dem Motto "Frauen an die Macht" erklingen. Einen kleinen Trost gibt es auch für die Männer: sie dürfen kurz vor Mitternacht mit in den Saal.

Ähnlich turbulent ist es auch in Abensberg in Form eines Open-Airs mit Livemusik und in Vilsbiburg, wo die Maschkerer heute am "Bimpflinger Nationalfeiertag" einen großen Umzug planen.

Hexen werden am Abend die Straßen in Amberg unsicher machen. Die Hexennacht ist eine der größten Freiluftveranstaltungen am Unsinnigen Donnerstag in Ostbayern. Auch in Moosbach wird bei der "Nascha Pfinsta" kräftig gefeiert. Dort werden bis zu 5.000 Besucher beim Weiberfasching erwartet.