Unsichtbar krank – Worunter Betroffene leiden

Manchmal wird Claudia Dexl richtig wütend, wenn sie Sprüche hört wie "Hab dich nicht so, das vergeht schon wieder, da tut halt mal ein bisschen was weh." Die 64-jährige Münchnerin leidet seit über 20 Jahren an Fibromyalgie, einer chronischen Schmerzerkrankung. "Spazieren gehen oder laufen, das ist für mich meistens eine Tortur", sagt Dexl. Danach fühlt es sich für sie an, als habe sie jemand mit einem Stock geprügelt.

Unsichtbare Leiden

Von außen sieht man ihr die Krankheit nicht an. Auch deshalb werden Betroffene wie Dexl oft belächelt oder nicht ernst genommen, sogar von Ärzten, aber auch im persönlichen Umfeld. "Aber wenn man das nicht selber hat, kann man das nicht nachfühlen, wie es einem geht", sagt die Münchnerin.

Claudia Dexl ist nicht allein. "Die Bandbreite an unsichtbaren Behinderungen ist ganz groß", sagt Jan Gerspach vom Sozialverband VdK. Dazu zählen etwa Diabetes, Rheuma, Migräne, Angststörungen, Hörschädigungen, die Autoimmunerkrankung Lupus oder die Darmerkrankung Morbus Crohn. Diesen völlig unterschiedlichen Erkrankungen ist gemeinsam, dass sie nicht sichtbar sind. Und sie sind kein Randphänomen. In Bayern hat rund jeder Elfte einen Schwerbehindertenausweis. In dieser Gruppe allein leiden rund 45 Prozent an Krankheiten der inneren Organe und der Psyche oder des Gehirns. Das ist deutlich mehr als etwa sichtbare Erkrankungen des Bewegungsapparats wie Gehbehinderungen.

Betroffenen wird mitunter vorgeworfen, zu simulieren

Menschen mit unsichtbaren Erkrankungen müssen sich oft Vorurteile anhören. Manchmal wird ihnen im Büro Arbeitsverweigerung unterstellt oder man fragt sie, warum sie den Behindertenparkplatz blockieren. Erkrankungen wie Migräne gelten bei vielen nur als billige Ausrede, um sich vor Terminen zu drücken. Dabei fühlt es sich für Betroffene teilweise an wie ein glühendes Messer im Gehirn.