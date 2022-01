Unsicherheiten bei Booster-Impfungen für Jugendliche

Bei einem Impf-Tag am Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg sind einige Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 17 Jahren nicht geboostert worden. Das bestätigt das Landratsamt Würzburg auf Anfrage von BR24. Insgesamt sind dem Landratsamt acht Personen bekannt, denen das mobile Impf-Team keine Auffrischungs-Impfung verabreicht hat. Nach Informationen von BR24 waren es deutlich mehr Schülerinnen und Schüler.

Holetschek: Boostern auch für Jugendliche möglich

Dabei hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erst Ende Dezember 2021 getwittert, dass Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech auch für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren möglich seien. Außerdem begrüßte er in dem Tweet die Klarstellung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass auch bei einem Impfschaden bei Booster-Impfungen für Jugendliche ein Versorgungsanspruch bestehe. Laut RKI sind in Bayern 56,3 Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. 9,2 Prozent sind bereits geboostert. (Stand: 11.01.2022)

Keine Empfehlung der Stiko für Booster-Impfungen bei Jugendlichen

Warum die Schülerinnen und Schüler am Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg nicht geboostert wurden, begründet das Landratsamt nur allgemein: "Unter 18-Jährige werden in Stadt und Landkreis Würzburg gemäß der geltenden Stiko-Empfehlung geboostert." Doch die Ständige Impfkomission (Stiko) hat bisher noch keine konkrete Empfehlung für Booster-Impfungen bei 12- bis 17-Jährigen festgelegt.

In der aktuellen Impf-Empfehlung steht nur: "Die Zulassung der Auffrischimpfung gilt für Immungesunde ab 18 Jahren. Eine Auffrischimpfung kann in Einzelfällen bei beruflicher Indikation (z.B. Tätigkeit im Seniorenheim oder Krankenhaus) auch bei Jugendlichen erwogen werden." Vom Landratsamt Würzburg heißt es, dass die Durchführung von Booster-Impfungen von unter 18-Jährigen im Ermessen des jeweiligen Impfarztes liege.

Manche Ärzte boostern unter 18-Jährige nicht

Laut Christian Pfeiffer, dem Arzt und Vorstandsbeauftragten der Kassenärztlichen Vereinigung für Unterfranken, halten sich die meisten Ärzte an die Empfehlungen der Stiko. "Die Eltern müssen immer aufgeklärt sein, dass es keine offizielle Stiko-Empfehlung gibt", sagt er. Pfeiffer und einige seiner Kollegen in Unterfranken bieten daher aktuell gar keine Booster-Impfungen für Jugendliche unter 18 Jahren an. "Es gibt bisher keine Studien, die belegen, dass die Boosterung in dieser Altersklasse unbedingt notwendig ist", sagt Pfeiffer gegenüber BR24. Außerdem könne man davon ausgehen, dass die Antikörper bei 12- bis 17-Jährigen langsamer abgebaut werden als bei Älteren. "Andere Altersgruppen brauchen die Auffrischungs-Impfung dringender. Der Impfstoff von Biontech ist ja immer noch nicht in riesengroßen Mengen lieferbar", sagt Pfeiffer.

Das hält einige andere Ärzte in Unterfranken aber nicht davon ab, auch Jugendlichen Auffrischungs-Impfungen zu verabreichen. Am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt zum Beispiel gibt es im Januar noch freie Booster-Termine für Jugendliche ab 12 Jahren.