Unsichere Lage: Urlaubsort Bodenmais schaltet Lichter aus

Trotz der angekündigten Öffnung für Tourismus und Gastronomie will der Urlaubsort Bodenmais die Aktion "In Bodenmais gehen die Lichter aus" veranstalten. Dabei sollen am Mittwoch ab 22 Uhr nach und nach alle Straßenlaternen in dem 3600-Seelen-Ort ausgeschaltet werden, außerdem alle beleuchteten Werbeschilder und auch alle Lichter in den Häusern. Damit will der Ort, der fast zu 100 Prozent vom Tourismus lebt, auf die weiterhin unsichere Lage hinweisen. Durch die Corona-Beschränkungen geht dem Markt die wichtigste Einnahmequelle verloren.

Bürgermeister: Weitere Entwicklung ungewiss

Auch wenn Ende Mai die meisten Betriebe wieder geöffnet werden dürfen, fehle weiterhin ein Gesamtkonzept. So sei zum Beispiel noch immer unklar, was aus den vielen Freizeiteinrichtungen in Bodenmais wird. Dabei gehörten gehören die Sommerrodelbahnen und Freibädern genauso zum Tourismus wie Wirtshäuser und Hotels, sagt Bürgermeister Joachim Haller.

Erleichterungen für Tourismus-Branche geplant

Außerdem will Bodenmais langfristige Verbesserungen für die Branche erreichen, vom dauerhaften und nicht nur auf ein Jahr befristeten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent bis hin zum Bürokratieabbau. Zudem soll das Arbeitsrecht, gelockert werden. So könne man man das Personal flexibler einsetzen, was gerade jetzt mit den vielen Corona-Auflagen für die Betriebe auch nötig sei.