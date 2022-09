"Unser Wäldla": Abwanderung im Frankenwald soll gestoppt werden

Der demontierte, einst 20 Meter hohe Aussichtsturm auf dem Pressecker Knock ist das Symbol des Projektes "Unser Wäldla". Er soll wiederaufgebaut und als weithin sichtbare Landmarke dienen, ebenso wie als eine der Attraktionen an der Grenze der Landkreise Kulmbach und Kronach.

Sechs Millionen Fördergelder für "Unser Wäldla"

Sechs Millionen Euro Fördergelder aus dem Leader Förder-Programm der Staatsregierung erhalten die Marktgemeinden Presseck im Landkreis Kulmbach sowie Wallenfels und Marktrodach im Landkreis Kronach, um die Region im Frankenwald wieder attraktiver zu gestalten. Menschen sollen in den Bereichen dieser Gemeinden wohnen bleiben und nicht abwandern.

Dazu gehören auch sogenannte weiche Faktoren, wie beispielsweise der neue Aussichtsturm, eine Kneipp-Anlage in Wallenfels, ein Themenspielplatz am Fuß des Berges Radspitze, ein Barfuß- und Niederkletterseilpfad sowie ein Wasserspielplatz in Wartenfels. Das erläuterte der Pressecker Bürgermeister Christian Ruppert (CSU) am Freitag bei der Vorstellung des Konzeptes in Wartenfels.

2014 wurde erster Arbeitskreis gegründet

Bereits 2012 habe es erste gemeinsame Überlegungen in den Landkreisen Kulmbach und Kronach gegeben, doch dann sei das Projekt, vor allem aus finanziellen Gründen, immer wieder verschoben worden, so Ruppert weiter. Allerdings sei es nicht vergessen, sondern stets weiterentwickelt worden. Im Jahr 2014 habe sich ein erster Arbeitskreis gegründet, im Endergebnis hätten die Bürgerinnen und Bürger der beteiligten Gemeinden ihre Heimat gestaltet.

Frankenwald: "Wer konnte, ist weggezogen"

Nun sollen die insgesamt elf Bauprojekte für Kinder, junge Familien, Alleinstehende und Senioren begonnen werden. Am Beispiel seiner Gemeinde Presseck verdeutlichte Ruppert die Dringlichkeit, Menschen am Ort zu halten, idealerweise generationenübergreifend. Gab es früher 1.000 Arbeitsplätze in dem Frankenwaldort, seien es jetzt nur noch 100. Der Strukturwandel habe den Frankenwald schwer getroffen, wer konnte, sei weggezogen.

Enge Verbundenheit der Menschen mit dem Frankenwald