„Unser Landkreis blüht auf“: Projektstart im Landkreis Dillingen

An einem Kreisverkehr am Bahnhof in Dillingen war der offizielle Auftakt des Projekts „Unser Landkreis blüht auf“. Das Ziel: Auf öffentlichen Flächen mehr Artenvielfalt zu ermöglichen. Ein Planer hilft den Gemeinden im Auftrag des Landratsamtes beim Aufspüren möglicher Flächen, dazu zählen kleinere Wiesen genauso wie Kreisverkehre und Verkehrsinseln. In einem zweiten Schritt werden die Mitarbeiter von Bauhöfen geschult, denn sie sollen die Flächen anlegen und pflegen.

Heimische Pflanzen statt Standard-Samenmischungen

Es geht vor allem darum, einheimische Pflanzen zu fördern und nicht beliebige Samenmischungen auszubringen. Künftig sollen zum Beispiel die Kartäuser-Nelke, die Ästige Graslilie oder der Diptam im Kreis Dillingen blühen.

Arbeiten für "Unser Landkreis blüht auf" haben schon begonnen

Pilotgemeinde ist Dillingen, die größte Stadt im Landkreis. Dort hat der Planer im Auftrag des Landratsamtes schon Flächen aufgespürt, die sich für das Projekt eignen, aktuell werden 20 Flächen umgestaltet, vom Kreisverkehr bis zur größeren „Restfläche“.

Bürger beschweren sich über die Arbeiten für Blühflächen

Die erste Umsetzung an manchen Stellen sorgte in den letzten Wochen für einige irritierte Anrufe bei der Stadt, wie deren Sprecher Jan Koenen dem BR erklärte. Um Flächen für Magerrasen zu schaffen, musste mancherorts der fruchtbare Humusboden entfernt und zunächst mit Schotter aufgefüllt werden.

Nährstoffarme Grünstreifen sind wichtig für die Artenvielfalt

Einige Bürger dachten, dass statt artenreicher Wiesen die oft kritisierten Steingärten entstünden. Dabei können sich Pflanzen, die nährstoffarme Standorte brauchen, wie einige Enziane nur dort durchsetzen. Auf nährstoffreichen Flächen werden sie von Allerweltspflanzen wie dem Löwenzahn verdrängt. Ziel der Maßnahmen ist es laut der Stadt Dillingen, hochwertige Flächen zu schaffen, auf denen Biodiversität entstehe und Insekten Nahrung fänden.