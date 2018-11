"Unser Dorf hat Zukunft": Niederwinkling erhält Goldmedaille

Zum mittlerweile 26. Mal belohnt der Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" neue Ideen und Konzepte, die das Zusammenleben und die Lebensqualität auf den Dörfern helfen zu verbessern. Eine von bayernweit drei Goldmedaillen geht in diesem Jahr an die Gemeinde Niederwinkling (Lkr. Straubing-Bogen). Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber (CSU) wird die Auszeichnung am Samstag im Rahmen eines Festaktes in Veitshöchheim verleihen.

Aktive Teilnahme älterer Bürger überzeugte

Auf dem Gelände einer aufgelassenen Molkerei in der zweieinhalb Tausend-Einwohner-Gemeinde Niederwinkling ist in den letzten Jahren ein neuer Dorfkern mit Begegnungshaus, Einkaufsmarkt, Seniorenwohnungen und Tagespflege entstanden. Dass man in Niederwinkling versucht, gerade den älteren Mitbürgern eine aktive Teilnahme am Dorfleben zu ermöglichen, gefiel der Wettbewerbsjury besonders gut.

Drei weitere Dörfer aus Ostbayern im Landesfinale

Mehr als 230 Dörfer in Bayern haben sich an der 26. Ausgabe des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligt. Neben Niederwinkling haben es noch drei weitere Kommunen aus Ostbayern ins Landesfinale geschafft: Der Markt Lam (Lkr. Cham) wird mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Bronze gibt es für die Gemeinden Ursensollen (Lkr. Amberg-Sulzbach) und Moos (Lkr. Deggendorf).