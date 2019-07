Unschöne Premiere: Streik zum Kinderfest in Lindau

Schon seit Jahrhunderten wecken einmal im Jahr um 6 Uhr Böllerschüsse die Kinder in Lindau. Dann ist Kinderfest - so auch heute. Diesmal aber ist alles etwas anders. Auf der Halbinsel wird gestreikt. Und zwar wegen wegfallender Parkplätze.

Streik wegen Parkplätzen: viele Gaststätten bleiben zu

Die meisten Hotels und Gaststätten haben heute ihre Gastronomie geschlossen. Viele Einzelhandelsgeschäfte haben sich angeschlossen. Eine neue Initiative "Zukunft Insel" will damit dagegen protestieren, dass auf der Insel zur kleinen Gartenschau 600 Parkplätze wegfallen und die Stadt nicht rechtzeitig für Ersatz sorge. Sie fordern umgehend einen runden Tisch und schnelleres Handeln. Der Streik spaltet die Stadt. Im Stadtrat fiel das Wort Erpressung.

Ihr Kinderfest wollen sich viele aber nicht nehmen lassen und versorgen sich mit Biertischen und Bänken selbst.

Stichwort: Lindauer Kinderfest

Schließlich ist der Tag für echte Linauer eine nahezu heilige Tradition. Von überall her kommen sie an diesem Tag zurück an den Bodensee, um Familie und Freunde zu treffen und am Hafen einen Frühschoppen abzuhalten.