Unruhe in Bayreuth: Mehrkosten für Sanierung der Stadthalle

In der jüngsten Sitzung des Bayreuther Stadtrates wurde es unruhig. Elf Millionen Euro kostet die Sanierung der ehemaligen Stadthalle mittlerweile mehr als ursprünglich angenommen. Nun wurden im Stadtrat Bedenken laut, dass die Stadt diese Mehrkosten alleine stemmen muss, weil sie nicht förderfähig sein könnten. Die Regierung von Oberfranken sagte dazu auf Anfrage des BR, die Förderfähigkeit der Mehrausgaben werde derzeit im Detail geprüft.

Stadtrat für zusätzliche Baumaßnahmen

Grundsätzlich werden solche zusätzlich auftretenden Kosten nicht gefördert, doch es gibt Ausnahmen. Allerdings in engen Grenzen, heißt es aus der Regierung. Regierung und Stadt stünden in engem Kontakt, heißt es weiter. Das bestätigt auch die Bayreuther Stadtbaureferentin Urte Kelm auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Die Stadt stelle für die Regierung die Unterlagen zusammen, welche diese für die Entscheidung über eine Förderung benötigt. Kelm sagte im BR-Interview, höhere Kosten beim Umbau der Stadthalle hätten nicht vermieden werden können. Als Beispiele nennt sie die Erhöhung des Bühnenportals und Zusatzkosten bei der Steinrestaurierung. Im Stadtrat hatte jede der zusätzlichen Baumaßnahmen eine Mehrheit erzielt. "Wir tun unser Möglichstes", so Kelm wörtlich.

"Es liegt in unser aller Interesse, die Kosten für die Stadt so gering wie möglich zu halten." Urte Kelm, Stadtbaureferentin

Mehrkosten vermeidbar?

Nach den gesetzlichen Vorgaben, so heißt es aus der Regierung, werde es darauf ankommen, ob die Mehrausgaben auf mangelhafte Planung und Ausgabenermittlung oder auf unwirtschaftliche Ausführungen zurückzuführen sind, ob die Mehrkosten vermeidbar waren, oder auf Planänderungen beruhen, die von der Regierung als notwendig und zweckmäßig anerkannt werden. Christopher Süß von der Fraktion Junges Bayreuth hatte die Diskussion im Stadtrat angestoßen. Im BR-Interview sagte er, er sorge sich im Hinblick auf weitere Bauprojekte der Stadt um ihren Haushalt, wenn sie die Mehrkosten des Umbaus alleine tragen müsse. Es gebe weitere wichtige Projekte, so Süß.

Größtes Bauprojekt der Stadt

Wann die Regierung ihre Einschätzung abgeben wird, ist noch unbekannt. Bisher muss die Stadt für die Sanierung der Stadthalle rund 15 Millionen, verteilt auf fünf Jahre, in den Haushalt einstellen. Mehrkosten sind dabei noch nicht berücksichtigt. Der Umbau der Stadthalle in ein Kongresszentrum mit dem Namen Friedrichs-Forum ist derzeit das größte Bauprojekt der Stadt. Die Kosten von ursprünglich 55 Millionen Euro sind mittlerweile auf 66 Millionen angestiegen. Die Staatsregierung hat im Jahr 2016 eine 75-Prozent-Förderung für die Sanierung zugesagt. Das umfasst allerdings nicht die Kostenerhöhungen.