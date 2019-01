Unruhe im Priental: Menschen fühlen sich allein mit dem Schnee

Im Priental zwischen Aschau und Sachrang türmt sich der Schnee. Im Ortsteil Innerwald stehen etwa 50 Häuser, auf denen er schon 1,50 bis zu zwei Meter hoch ist. In der Region erwartet man in der Nacht noch einmal riesige Massen an Neuschnee.

Einige Menschen fühlen sich mit ihren Sorgen allein gelassen und fragen sich, warum für das Priental im Landkreis Rosenheim kein Katastrophenfall ausgerufen wird – wie es bisher in den Landkreisen Miesbach, Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Bad Tölz-Wolfratshausen geschah. Dort sind mittlerweile Tausende Helfer von THW, Bundeswehr und Feuerwehren aus ganz Bayern im Dauereinsatz. Nach BR-Informationen hat der "Dorfhausmeister" von Innerwald, Erich Hoferer, am Freitag rund 60 Anrufe von aufgeregten Bürgern bekommen.