Unordentlich aber ökologisch: Artenschutz am Straßenrand

Das Staatliche Bauamt Landshut hat ein schonendes Pflegekonzept von Wiesenflächen entlang von Straßen entwickelt. Damit soll die biologische Artenvielfalt gefördert und das Aussterben von Tieren und Pflanzen verhindert werden. Die Verkehrssicherheit werde, auch wenn weniger gemäht wird, nicht gefährdet, verspricht das Bauamt.

Schonendes Mähen rettet Leben

Dem neuen Konzept zufolge sollen Grünflächen und Böschungen nicht mehr gemulcht, sondern schonend gemäht werden. Das würde das Leben vieler Insekten und Kleintiere retten, heißt es. Durch einen optimierten Mähzeitpunkt und das Wegräumen von Mähgut soll blütenreiches Magergrünland entstehen.

Ein zweites Augenmerkt liegt auf sogenannten "Auswahlflächen" - mit mindestens drei Metern Breite und 500 Quadratmetern Fläche. Besonders geeignet seien dafür Böschungsbereiche in der Nähe von oder angrenzend an Naturschutzgebiete, Biotope oder Ausgleichsflächen. Dort leben oft gefährdete oder geschützte Tiere und Pflanzen. Auf diesen "Auswahlflächen" soll laut Bauamt auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet werden. Zusätzlich soll das Grün dort nur noch auf maximal zehn Zentimeter abgemäht werden, um den Boden nicht zu verletzen. Auch würde damit das Einwandern von "Problempflanzen" - wie Kreuzkräuter oder Neophyten - verhindert.

Unaufgeräumt aber sinnvoll: Gemähtes liegen lassen

Nach der Mahd wird das Mähgut auf den Grünstreifen neben den Straßen einen Tag liegen gelassen. Dass soll eine Aussamung ermöglichen und Kleintieren Rückzugsorte schaffen.

"Manche Grünflächen entlang unserer Bundes- und Staatsstraßen wirken aufgrund der weniger intensiven Pflege vielleicht etwas unordentlich und unaufgeräumt, bieten jedoch ökologisch gute Voraussetzungen für die Etablierung geeigneter Lebensräume für Flora und Fauna." Robert Bayerstorfer, Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Landshut

Durch das neue Konzept würden ausgewählte Flächen aufgewertet, so Robert Bayerstorfer, der Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Landshut. Dort würde dann mehr blühen und speziell die heimischen Insekten und Kleintiere könnten besonders gefördert werden.

Auch in Weißenburg in Mittelfranken testet man derzeit, wie sich die Artenvielfalt am Straßenrand vermehren lässt. Dort wurden entlang von Kreisstraßen auf über 50 Kilometern Pflanzen angesät. Nun beobachten Biologen, wie sich unterschiedliche Pflege auswirkt und welche Blumen und Tiere sich ansiedeln.