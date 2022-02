Unnützes Bauwerk in Vilshofen:Haselmaus verschmäht ihre Brücke

Die Haselmaus scheint gnadenlos zu sein: Dass Planer an ihrer Querungshilfe gearbeitet und Gärtner dutzende Sträucher und Hecken für sie rund um die Brücke gepflanzt hatten, lässt sie offensichtlich kalt. Die Maus bleibt in ihrem Biotop, über die eigens für sie errichtete Brücke geht sie nicht. Das zeigen Foto- und Videoaufnahmen aus dem Brückeninneren.

Kompromiss vor Gericht

Damit ist genau das eingetreten, was Naturschützer befürchtet hatten. Sowohl Bund Naturschutz als auch Bauplaner sind sich jetzt einig: Eine zweite Brücke, wie sie vor Jahren angedacht war, wird es nicht geben.

Die Haselmausbrücke ist ein vor Gericht ausgehandelter Kompromiss zwischen Naturschützern und Bauamt. Denn schnell war klar: So, wie die Ortsumgehung von Vilshofen geplant wurde, zerschneidet sie ein Biotop, in dem die streng geschützte Haselmaus lebt. Es musste also etwas getan werden für den 40 Gramm schweren Nager. Die Lösung sollte Haselmausbrücke heißen: eine Stahl-Konstruktion, die mit Zweigen und Reisig gefüllt ist. Die Maus soll so über Sträucher und Bäume, die neben die Pfeiler gepflanzt wurden, auf die Brücke klettern und sich über das Geäst auf die andere Straßenseite hangeln können. Doch dort, auf der anderen Brückenseite, ist mittlerweile kein Biotop mehr. Parallel zum Bau der Haselmausbrücke im Jahr 2018 entstand dort ein Neubaugebiet.

Behörden planen aneinander vorbei

"Was will die Maus im Neubaugebiet? Sie wird nicht über die Brücke gehen", lautete die Prophezeiung von Helgard Gillitzer vom Bund Naturschutz in Vilshofen. Sie sollte recht bekommen und geht davon aus, dass die Haselmaus-Population an dieser Stelle jährlich kleiner und zum Erliegen kommen wird. Wie es zu der Planungspanne kommen konnte? Bastian Wufka, Planungschef beim Staatlichen Bauamt Passau, sagt dazu: "Wir sind nur für die Straße zuständig. Das Neubaugebiet liegt in der kommunalen Planungshoheit der Stadt Vilshofen. Da haben wir keinen Einblick, da sind wir nicht zuständig."