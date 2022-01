"Eine Farce": Unmut über Quarantäneregeln an Bayerns Schulen

Dem bayerischen Kultusministeriums war eine eindeutige Klarstellung offenbar ein Anliegen. Die Botschaft: Nicht die Schulen selbst entscheiden bei einem Corona-Fall in einer Klasse über die Quarantäne von engen Kontaktpersonen, sondern die Behörden. In dem Brief, den das Ministerium vor wenigen Tagen verschickte, waren die entscheidenden Passagen fett gedruckt und teilweise zudem unterstrichen: "Ob bzw. für welche Mitschülerinnen und Mitschüler Quarantäne notwendig ist, entscheidet immer das zuständige Gesundheitsamt. Betroffene werden direkt von dort informiert." Und weiter ist dort zu lesen: "Bis zu einer möglichen Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt besuchen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse weiter den Unterricht."

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bekräftigte die Anweisung heute nach einer Videoschalte des bayerischen Kabinetts noch einmal: "Quarantäne-Entscheidungen trifft immer das Gesundheitsamt (...), nicht die Schulen, nicht der Schulleiter, nicht die einzelne Lehrkraft." Bis zu einer Anordnung des Gesundheitsamts bleibe es beim Präsenzunterricht.

In so mancher Schule im Freistaat wurde das bisher anders gehandhabt - Sitznachbarn oder Klassen wurden von der Schulleitung in Quarantäne geschickt. Die Vorgaben des Ministeriums sorgten daher für Wirbel, der Leiter einer Grundschule in Oberbayern sprach in einem Elternbrief von einer "überraschenden Änderung". Um die Anordnung des Ministeriums zu erfüllen, mussten Schulleitungen kurzfristig Schüler oder sogar ganze Klassen vorzeitig aus der Quarantäne wieder in den Unterricht beordern.

Ganz unterschiedliche Anweisungen für Schulen

Im Landkreis München beispielsweise bekamen die Schulen innerhalb weniger Tage ganz unterschiedliche Anweisungen. Mitte vergangener Woche verschickte das Landratsamt die Aufforderung, in der Regel den Banknachbarn eines infizierten Kindes in Quarantäne zu schicken - unter Beachtung der Ausnahmen für Geboosterte, frisch Geimpfte und Genesene. Sobald es in einer Klasse einen zweiten PCR-positiv Getesteten "mit einem nachvollziehbaren epidemiologischen Zusammenhang" gebe, solle die gesamte Klasse für fünf Tage nach Hause geschickt werden.

Kurz darauf kam die Klarstellung des Ministeriums, dass einzig Gesundheitsämter über die Quarantäne von Kontaktpersonen entscheiden dürften. Hatte eine Schule also zunächst auf Grundlage der Vorgaben des Landratsamts Kinder als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt, musste sie die Entscheidung kurzfristig wieder rückgängig machen.

Gewerkschaft: Hat mit Sicherheit nichts zu tun

Scharfe Kritik an den Vorgaben des Kultusministeriums kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Der stellvertretende bayerische GEW-Landesvorsitzende Florian Kohl sagte dem BR: "In Anbetracht der Aussagen von Kultusminister Piazolo, Schulen seien sicher, kann man die neuen Quarantäne-Regelungen nur als Farce betrachten." Viele Gesundheitsämter kämen - genau wie viele Labore - schon lange nicht mehr mit der Arbeit hinterher.

"Sollte ein Kind positiv getestet werden, kann es dauern, bis der PCR-Test das bestätigt", erläuterte Kohl. Und bis dann das Gesundheitsamt die Quarantäne ausspreche, vergehe erneut Zeit, "in der bereits potentiell angesteckte Kinder und Lehrkräfte zusammen im Klassenzimmer sitzen müssen". Mit "Sicherheit" habe dies nichts mehr zu tun, beklagte der GEW-Vizechef. Er fügte hinzu: "Da helfen auch mehr unzuverlässige Selbsttests nichts."

Gesundheitsämter überlastet

In der Tat verweisen Gesundheitsämter diverser Landkreise in Bayern darauf, dass sie wegen der Vielzahl der Corona-Fälle aktuell überlastet seien - und Infizierte nur mit Verzögerung angerufen oder angeschrieben werden könnten. Auf der Internetseite des Landratsamts München heißt es: "Eine täglich große Zahl von Neuinfektionen führt dazu, dass das Referat Gesundheit die Betroffenen trotz zusätzlicher Kräfte nicht sofort kontaktieren kann."

In den sozialen Netzwerken werten mehrere Nutzer daher die Vorgaben des Kultusministeriums als faktische Aufhebung der Quarantänepflicht für Schüler. "Unser Gesundheitsamt (...) kümmert sich seit Wochen nicht mehr um Fälle an Schulen, wird jetzt aber wieder für jeden Schüler individuell entscheiden", twitterte eine Nutzerin. Ein User - nach eigenen Angaben "Teilzeitlehrer" und "Vollzeitpapa" - kam zum Schluss: "Damit gibt es faktisch keine Quarantäne oder Kontaktverfolgung mehr in der Schule."

München: Erstmal keine Quarantäne

Das Gesundheitsreferat der Stadt München veröffentlichte Ende vergangener Woche umgehend seine neuen Corona-Regeln für Schulen: "Das Gesundheitsreferat geht davon aus, dass an den Münchner Schulen grundsätzlich die Hygiene-Regeln beachtet und Luftreinigungsanlagen, soweit vorhanden, entsprechend den Vorschriften benutzt werden", heißt es darin. Bei Einhaltung der Regelungen zu Hygiene und Lüften entfalle die Kontaktpersonenermittlung "und alle negativ getesteten Schüler*innen besuchen weiter den Unterricht". Auch wenn innerhalb von fünf Tagen ein oder zwei weitere Fälle hinzukommen, soll es laut Gesundheitsreferat weiterhin keine Kontaktpersonenermittlung geben - aber weiterhin täglich getestet werden.

Ab einem vierten Fall binnen fünf Tagen sei von einem epidemiologischen Zusammenhang auszugehen, heißt es weiter. Dann müssten alle Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt werden. "Und durch das Gesundheitsreferat wird Quarantäne angeordnet."

2,5 Prozent der Schüler in Corona-Quarantäne

Laut Kultusminister Piazolo gibt es gegenwärtig an 93 Prozent der bayerischen Schulen vollen Präsenzunterricht - bei sieben Prozent sei mindestens eine Klasse in Quarantäne. Vergangene Woche seien 1,85 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Freistaat positiv getestet worden, ungefähr 2,5 Prozent seien in Quarantäne gewesen. Piazolo versicherte zugleich, das Sicherheitsnetz an Bayerns Schulen sei "eng geknüpft" und werde immer weiterentwickelt. Das gelte auch für die Quarantäneregeln.