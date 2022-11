Unkraut oder Lebensraum - wie Kommunen Artenvielfalt fördern

Mit Schnürstiefeln und groben Wollsocken kommt Biologin Patricia Danel zur großen Abschlusspräsentation. Drei Jahre lang war die junge Frau an Hecken und Straßenrändern unterwegs, an kleinen Wassergräben und in Wäldchen. In fünf Ortschaften im Landkreis Roth kennt sie jeden Grünstreifen, jeden Wassergraben und jede Böschung. Die Kommunen Allersberg, Heideck, Hilpoltstein, Thalmässing und Röttenbach haben sie beauftragt, die eigenen Grundstücke zu untersuchen. Und Empfehlungen zu geben, wie die Artenvielfalt gefördert werden kann.

Artenvielfalt fördern auf kommunalen Flächen

Es soll ein Beitrag gegen das große Insektensterben sein, das weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in große Besorgnis versetzt. Die Kommunen besitzen eigene Flächen, über deren Pflege sie selbst entscheiden können. Es sind die Straßenränder, Grünstreifen zwischen Gehwegen, Parkanlagen und verpachtete Äcker und Waldstücke. "Auch vermeintliche Kleinigkeiten haben eine große Wirkung", sagt Patricia Danel. Und all diese kleinen Stückchen Boden zusammengenommen machen rund zehn Prozent der Gemeindeflächen aus. Zudem sind die Kommunen für alle Bäche und kleine Wassergräben zuständig. Und hier wachsen die Insektenlarven heran.

Straßenränder anders mähen

Es sind in diesen fünf Gemeinden zusammengenommen rund 1.000 Hektar Fläche, auf denen sich Schmetterlinge, Wildbienen und seltene Gräser ausbreiten könnten - wenn diese Flächen anders behandelt würden. Die Biologin empfiehlt, nicht alles auf einmal abzumähen - um Insekten nicht auf einem Schlag die gesamte Lebensgrundlage zu entziehen. Straßenränder werden üblicherweise von Mitarbeitern der gemeindeeigenen Bauhöfe alle paar Wochen gemäht. Die Maschine: ein sogenannter Schlegelmulcher. Das Gras wird in einem Arbeitsgang abgeschnitten und zerkleinert. "Die Insekten werden dabei zerquetscht", sagt Patricia Danel. "Nach so einem Arbeitsvorgang haben wir eine Insektenvielfalt von null Prozent". Würde das Gras dagegen nur unten abgeschnitten, würde das Insekt am Grashalm klammernd einfach herunterfallen. Und wäre noch am Leben.

Es braucht andere Maschinen

Doch diese andere Arbeitsweise ist aufwändig. Bauhofmitarbeiter sind nicht unbedingt bereit, kilometerweit hinter einem Balkenmäher herzulaufen. Es müssten andere Geräte angeschafft werden. "Der Markt dafür war bisher noch nicht da", sagt Klaus Fackler vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken, "er entsteht aber so langsam." Bei Maschinen für die insektenschonende Mahd habe sich in den letzten fünf Jahren viel getan. Gemeinsam mit den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf sei eine weitere Veranstaltung geplant, bei der solche Maschinen ausprobiert werden können.

Wohin mit dem abgeschnittenen Gras?

Und eine weitere Frage müsste geklärt werden. Wohin mit dem abgeschnittenen Gras vom Straßenrand? Früher haben Landwirte das Gras gemäht und an die Tiere verfüttert. Doch an viel befahrenen Straßen hängen Mikroplastik von den Reifen und kleinste Partikel vom Asphalt in dem Grün. Wegen dieses sogenannten Straßenabriebs gilt dieses Grün als Sondermüll. "Wir zahlen 40 bis 50 Euro pro Tonne Gras für die Entsorgung", sagt Utz Löffler vom Landratsamt Weißenburg. An einer Straße in Weißenburg untersucht seine Behörde mehrere Methoden von artenschutzfördernder Pflege von Straßenbegleitgrün. In Biogas-Anlagen könnte auch das verschmutzte Grün von der Straße verwendet werden. "Aber bisher riskieren Biogas-Betreiber ihre Förderung, wenn sie Sondermüll verwerten", sagt Georg Schiffermüller vom Maschinenring Mittelfranken. Hier braucht es neue Regelungen.

Viele Gespräche mit Bauhof-Mitarbeitern

"Wir brauchen Überzeugungstäter in den Bauhöfen", sagt Landrat Herbert Eckstein. "Damit steht und fällt alles." Die junge Biologin Patricia Danel hat die Bauhöfe in den fünf teilnehmenden Ortschaften mehrmals besucht. Ihre Empfehlungen für jede einzelne Fläche hat sie nach dem Wunsch der handelnden Personen für jede Gemeinde anders zusammengestellt. Ihre Arbeit für das Projekt "Kommunale Biodiversität" wurde vom Bayerischen Naturschutzfonds mit 170.000 Euro gefördert. Die Biologin wird künftig beim Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz in Hilpoltstein arbeiten und steht für die Bauhof-Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung. "Ein bisschen was geht immer", sagt sie. "Wenn einer nicht den ganzen Streifen stehen lassen will, kann er ja nur die Hälfte mähen." Dann überleben wenigstens die Hälfte der Insekten.