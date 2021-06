Unkraut mit Strom bekämpfen - Ersatz für Pestizide?

Durch das Weingut Markgraf von Baden am Bodensee rollt seit März eine technische Innovation, die den Einsatz von Glyphosat als Unkrautvernichter überflüssig machen könnte. Das Gerät, das die Schweizer Firma Zasso entwickelt hat und von CNH Industrial vertrieben wird, nennt sich XPower.

Stromschläge bis in die Wurzel

Ein Generator mit 24 kW Leistung wird von einem Schlepper angetrieben. An den Auslegern an beiden Seiten des Geräts streifen dünne Metall-Lamellen über den Boden. Jede Pflanze, die mit den Applikatoren in Berührung kommt, erhält einen Stromschlag, der unter optimalen Bedingungen bis in die Wurzel reicht und die Leitbündel, also die Transportbahnen für Wasser und Nährstoffe zerstört. Die Pflanze beginnt zu welken.

Boden darf nicht zu feucht, Unkraut nicht zu hoch sein

Der Behandlungserfolg ist von mehreren Faktoren abhängig: Der Boden darf nicht zu feucht sein, das Unkraut noch nicht zu hoch stehen. Abhängig vom Bau und Wurzelsystem reagieren auch nicht alle Unkräuter gleich auf die Strombehandlung: Bei krautigen Pflanzen, bei denen die Applikatoren viele oder große Blätter treffen, soll der Wirkungsrad bei 90 Prozent liegen. Bei Gräsern ist er dagegen niedriger, so Philipp Härterich, Precision Farming Specialist bei CNH Industrial.

Rebstöcke geschützt durch ihr Holz

Bei der Fahrt durch den Weinberg berühren die Ausleger des Generators so ziemlich jeden Rebstock. Doch die Rinde wirkt als Isolator, das Holz leitet nicht. Wird irgendwo ein junger Stockaustrieb getroffen, stirbt nur der ab. Die Strommenge reicht nicht aus, um den Rebstock zu schädigen.

Risiken und Nebenwirkungen

Problematischer ist, dass manche Unkräuter durch den Stromschlag Feuer fangen. Das ist gerade bei trockener Witterung ein Sicherheitsrisiko. Eine andere entscheidende Frage ist: Wie wirkt sich die Strombehandlung auf das Bodenleben aus?

Klar ist: Jeder Regenwurm, jedes Insekt, das an der Oberfläche mit einem der Applikatoren in Berührung kommt, wird den Stromschlag kaum überleben. Mehrere Forschungsinstitute haben in den letzten Jahren getestet, ob Würmer oder Insekten wenigstens im Erdreich vor den Stromschlägen sicher sind. Bislang ließ sich kein negativer Effekt nachweisen.

Die Strombehandlung könnte für das Bodenleben also schonender sein, als die mechanische Unkrautbekämpfung, wie sie vor allem im biologischen Weinanbau praktiziert wird. Der Generator erzeugt 8.000 Volt Gleichspannung. Deshalb muss das Gelände vor jeder Bearbeitung abgesperrt werden und nur ein geschulter Fahrer darf auf dem Schlepper sitzen. So lange der Generator läuft, sollten Umstehende mindestens drei Meter Abstand halten.

Vergleich zur herkömmlichen Glyphosat-Methode?

Im direkten Vergleich unterscheidet sich eine mit der XPower-Technik bearbeitete Rebzeile kaum von einer, auf der Glyphosat gespritzt wurde. Allerdings: Damit möglichst viele Pflanzen einen Stromschlag bekommen, muss der Schlepper langsam fahren. Maximal 4 km/h. Mit der Herbizid-Spritze oder dem Hackgerät ist man da schneller. Und Zeit ist Geld – das gilt auch im Weinbau.

Der Gesetzgeber erlaubt zwei Glyphosat-Behandlungen pro Saison. Das ist mitunter zu wenig, um dem Unkrautdruck Herr zu werden. Bei der mechanischen Unkrautbekämpfung muss öfter gefahren werden: also höherer Dieselverbrauch und Emissionen plus Bodenerosion.

Teure Technik

Für die elektrische Unkrautbekämpfung empfiehlt der Hersteller drei Einsätze pro Saison. Eines der größten Probleme des Geräts ist wohl sein Preis: Der liegt bei 110.000 €. Für einen einzelnen Betrieb ist das kaum erschwinglich, sagt Volker Faust, Betriebsleiter des Weinguts Markgraf von Baden. Man müsse alternative Formen wählen, das Gerät über Lohnunternehmen einsetzen. Oder Maschinengemeinschaften bilden.

Bereits vor zwei Jahren wurde die Technik vollmundig als Glyphosatersatz auf dem Acker beworben. Doch so lange Landwirte dort mit Arbeitsbreiten bis zu 40 Metern günstig Herbizide ausbringen können, ist XPower nicht konkurrenzfähig. In naher Zukunft soll das Gerät auch für Reihenkulturen, wie Zuckerüben, Mais oder Kartoffeln angeboten werden.

Bis 2030: EU will Pestizid-Einsatz um 50 Prozent reduzieren

Bis der große Durchbruch kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern. In Europas Weinbergen und Obstplantagen sind erst fünfzehn dieser Maschinen unterwegs. Doch bis 2030 will auch die EU ihren Pestizid-Einsatz um 50 Prozent reduzieren. Und dazu braucht es technische Innovationen in Sachen Unkrautbekämpfung.