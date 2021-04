Viel zu tun für "Lilith", der Nürnberger Drogenhilfe für Frauen

Die Telefon- und Internetleitungen laufen heiß beim Verein Lilith, einer Drogenhilfe für Frauen in der Nürnberger Bogenstraße. Immer mehr Frauen suchen Unterstützung - in manchen Bereichen müssen erstmals Wartelisten geführt werden. Aber wie helfen, wenn viele Kontakte gerade Corona-bedingt nicht möglich sind? Nach anfänglicher Verzweiflung waren bei den Mitarbeiterinnen und Helferinnen von Litlith vor allem schnell umsetzbare Ideen gefragt.

Lockdown-Café als Drogen-Nothilfe

Inzwischen können sie dreimal in der Woche ein offenes Lockdown-Cafe anbieten, natürlich draußen im Hinterhof. Selbst bei Minusgraden gibt es ein Mittagessen oder eine Tasse Kaffee. Entweder zum Mitnehmen oder an den wenigen, weitläufig verteilten Tischen – das wenigstens ermöglicht ein Minimum an Kontakt und Austausch. Der von Lilith betriebene Second-Hand-Laden dagegen muss seit Monaten geschlossen bleiben. Dabei bietet er den Frauen wichtige Bildungsprogramme und sichert er einen Teil der Finanzen für die Hilfsangebote.

Schul-Laptops für Kids organisiert

Trotzdem haben es die Helferinnen geschafft mit Spenden und dem Verein "Lobby für Kinder" Laptops zu organisieren, damit Kinder von Klientinnen dem digitalen Unterricht folgen können. Eine Erzieherin unterstützt die Familien dabei. Denn das momentane Homeschooling belastet vor allem die Frauen.

Neue Drogenkonsumentinnen

Diese Überforderung führt zu vermehrtem Drogenkonsum. Wohl auch deshalb gibt es inzwischen Wartelisten für Beratungstermine. Dabei fällt ein ganz neuer Kreis von Klientinnen auf. "Es gibt einfach Substanzen auf dem Markt, die machen erstmal leistungsfähig für viele Monate, des spricht sich herum und wir haben deshalb viele neue Klientinnen bekommen, beruflich gut integriert, familiär gut integriert, die aber diese Leistung nicht mehr bringen können, und die zu psychoaktiven Substanzen greifen um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern", so Daniela Dahm, Leiterin von Lilith.

Beratungsspaziergänge erfunden

Egal ob Crack, Kräuter oder Heroin - in geschützten Chaträumen können Frauen sich jetzt bei Lilith aussprechen und beraten lassen, sofern sie ungestörten Zugang zu Handy ober Computer haben. Die Mitarbeiterinnen haben außerdem Aufklärungsvideos produziert und die sogenannten "Beratungsspaziergänge" erfunden. Die sind im ganzen Stadtgebiet sehr gefragt. Dabei lassen sich ungestört und unauffällig viele Fragen beantworten, Informationen austauschen und auch mal ein Formular ausfüllen.

Drogenkonsum lässt Kinder mitleiden

Drogensucht geht oft einher mit Geldnot und schwierigen Wohn- oder Familienverhältnissen. Bei Frauen sind außerdem oft auch Kinder mit betroffen. "Das ist für die Kinder und die Mütter eine ganz Schwierige Situation, wo die Frauen auch relativ schnell Hilfe brauchen oder ein Gespräch brauchen, und das haben wir gemerkt, dass da ein Anstieg der Beratungssituationen da war und der Anfragen", so Anne Leuders, Sozialarbeiterin bei Litlith

Angst vor Sorgerechtsentzug

Die Sozialarbeiterin leitet die Abteilung „Mutter und Kind“ in der Drogenberatung und weiß, dass viele Frauen sich für ihren Drogenkonsum schämen , deshalb auch schwer drüber sprechen können und sich zusätzliche großen Sorgen um ihre Kinder machen. "Was bei Frauen, die eine Drogenthematik mitbringen, fast immer der Fall ist, dass sie eine große Angst haben vor Sorgerechtsentzug. Das kennen sie teilweise schon aus eigenen Erfahrungen, dass haben sie vielleicht selbst schon als Kind erlebt, dass das Jugendamt auf der Matte stand und sie in eine Einrichtung mussten obwohl sie das nicht wollten."

Streetworkerinnen im Einsatz

Trotz Kontaktbeschränkungen irgendwie den Kontakt halten - das hat jetzt oberste Priorität. Die sogenannte aufsuchende Sozialarbeit darf gerade jetzt keinesfalls vernachlässigt werden. Laut Daniela Dahm heißt das: zwei bis dreimal die Woche Streetwork. "Da suchen wir die Menschen in der offenen Drogenszene auf, die es nicht schaffen, zu uns zu kommen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Angebot."

Genauso wie das offene Lockdown-Cafe im Hinterhof: Ein Teller Suppe und keine Fragen - dafür aber Frauen die zuhören. Das ist Soforthilfe und für manche Frauen auch schon der erste kleine Schritt weg von den Drogen.