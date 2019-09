vor 2 Minuten

Flughafen München: Teilsperrung wieder aufgehoben

Die Teilsperrung am Flughafen München wurde soeben wieder aufgehoben, nachdem ein Passagier unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt. In zwei Bereichen des Terminal 1 wurden Abflüge gestoppt.