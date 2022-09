Unklarheit bei Gasumlage: "Massive Belastung" für Stadtwerke

Die Stadtwerke Bamberg kritisieren das Vorgehen des Bundes bei der Gasumlage. Sie soll nun voraussichtlich doch nicht zum 1. Oktober kommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat "finanzverfassungsrechtliche Zweifel" und rückt von ihr ab.

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Gastkunden ab Oktober im Zuge der Gasumlage gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen sollten. Damit sollten Firmen entlastet werden, die aufgrund der gedrosselten Lieferungen aus Russland woanders teures Gas einkaufen müssen, um Verträge zu erfüllen.

"Große Verunsicherung bei Kunden"

Die Einführung eines Abrechnungssystems für die vorgesehene Gasumlage sei jedoch hoch komplex, so Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg. Bereits im August seien Mitarbeiter aus dem Urlaub geholt worden, um ein solches System umzusetzen. "Tausende Euros sind dafür bereits von unserer Seite investiert worden, um die Umlage für den Staat korrekt umsetzen zu können." Auch die Verunsicherung bei den Kunden sei nun groß.

"Stadtwerke massiv belastet"

Die Servicestelle in Bamberg sei derzeit komplett ausgelastet mit Anfragen von Bürgern. "Die Stadtwerke in ganz Deutschland sind massiv belastet und wenn der Bund jetzt eine Rolle rückwärts macht, dann kommt auf uns und unsere Kollegen noch einmal ein riesiger administrativer Aufwand zu", so Giersberg weiter.

Mit der Gasumlage sollen Gasimporteure gestützt werden, die wegen der hohen Einkaufspreise für russisches Gas in Schwierigkeiten geraten.