Universitätsklinikum: Mehr gesunde und jüngere Corona-Patienten

Am Münchner Klinikum Rechts der Isar hat sich in den vergangenen Wochen die Zusammensetzung der Patienten, die wegen Corona behandelt werden müssen, erheblich geändert. Das sagte am Samstag Oberarzt Dr. Christoph Spinner im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Sehr viele jüngere Corona-Patienten

Demnach werden aktuell sehr viele jüngere Patienten zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr im Rechts der Isar behandelt. Während der ersten drei Corona-Wellen sei dies noch ganz anders gewesen. Dieser Woche ist der jüngste Corona-Patient am Klinikum Rechts der Isar 32 Jahre alt, vergangene Woche war ein Patient mit 27 Jahren zur Behandlung in der Klinik.

Schwere Verläufe bei jungen, sonst gesunden Patienten

Auffällig dabei sei, dass es bei den jungen Patienten schwere Verläufe der Krankheit gebe, obwohl diese keine Vorerkrankungen hätten. Einen Grund für diese Entwicklung scheinen fehlende Impfungen zu sein. Außerdem sei die überwiegend große Mehrheit der Patienten auf Intensivstation ungeimpft, so Spinner. Für München nennt er als Indiz, dass die Infektionsinzidenz bei den Ungeimpften derzeit bei 336 liege, bei Geimpften bei 36.

Spahn will Ende der Corona-Notlage

Unterdessen befürwortet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Beendigung der Corona-Notlage. Das begründet er damit, dass das RKI das Risiko für geimpfte Personen derzeit als moderat einstuft. Auch die Städte und Gemeinden befürworten das, ebenso der Kassenärzte-Chef Andreas Gassen.

Widerspruch kommt dagegen von der Bayerischen Staatsregierung: Das Coronavirus richte sich nicht nach Beschlüssen von Parlamenten, "sondern nach seiner Natur", so Staatskanzleichef Florian Herrmann. Die Länder wünschen sich auch weiter einheitliche Coronaregeln.

Lauterbach widerspricht Spahn

In der Diskussion über ein Ende des Corona-Ausnahmezustandes widerspricht der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Man könne nicht einfach die epidemische Lage ohne Ersatzregelung beenden, sagte Lauterbach der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). Außerdem müsse das Auslaufen der Corona-Notlage vom Bundestag beschlossen werden.

Lauterbach forderte eine Ersatzregelung, die Corona-Maßnahmen auch weiterhin möglich macht, "um das Wiedererstarken der Pandemie zu verhindern". So müsse sichergestellt werden, dass die 2G- oder 3G-Regeln in Innenräumen weiter praktiziert werden könnten und Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bestehe.

Spahn will auch weiter Maßnahmen ermöglichen

Das ist offenbar ganz in Spahns Sinne. So sagte er im Deutschlandfunk, Deutschland könne zwar "aus dem Ausnahmezustand raus", das sei aber nicht gleichbedeutend mit einem Normalzustand. Man brauche weiterhin 3G-Regelungen in Innenräumen oder die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.

Dies könne aber auch ohne den Ausnahmezustand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geregelt werden. Dafür müsse entweder die bundesgesetzliche Regelungskompetenz geändert werden oder die Landtage müssten entsprechende Befugnisse auf Landesebene beschließen, erklärte der CDU-Politiker.

Klingbeil will Beschlüsse im Bundestag mit großer Mehrheit

Die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" gilt seit März 2020 und wurde zuletzt bis zum 24. November verlängert. Die Feststellung der sogenannten epidemischen Lage war in der Corona-Pandemie die Voraussetzung für die Maßnahmen zur Eindämmung einer Verbreitung des Virus.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warb dafür, bevorstehende Weichenstellungen in der Corona-Pandemie mit möglichst großer Mehrheit im Bundestag zu beschließen.