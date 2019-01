Universitätsbibliothek Würzburg feiert 400-jähriges Bestehen

Anders als die anderen Universitätsbibliotheken in Bayern steht die zentrale Bibliothek der Julius-Maximilians-Universität Würzburg nicht nur Studierenden und Wissenschaftlern zur Verfügung, sondern arbeitet auch als Regionalbibliothek der Bewahrung und Pflege des literarischen Erbes. Mit über 3,5 Millionen Medien und zwei Millionen Bibliotheksbesuchern jährlich ist die Universitätsbibliothek die größte Informationsdienstleisterin in der Region – nicht nur für die Universitätsangehörige, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger, so Hans-Günther Schmidt, der Direktor der Universitätsbibliothek Würzburg.

Bibliotheksführung macht den Anfang

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres gibt es am 25. Januar eine öffentliche Führung durch die Zentralbibliothek. Sie zeigt neben den Lesesälen auch das nicht zugängliche Magazin. Neben zahlreichen weiteren Veranstaltungen wie einen Science Slam, einer Lesung mit dem bekannten Astrophysiker Harald Lesch oder einer Fränkischen Führung unter dem Motto "Dunnerkeil, su schöne Bücha", lädt die Universitätsbibliothek am 3. Oktober zu einem großen "Tag der offenen Tür" ein.