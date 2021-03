Universität Würzburg: Abschied von Präsident Alfred Forchel

Zwölf Jahre lang war Alfred Forchel der Präsident der altehrwürdigen Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Nun ist der 69-jährige Physiker in den Ruhestand gegangen und hat seine goldene Amtskette an Nachfolger Paul Pauli übergeben. Wegen Corona hat es einen Online-Festakt mit Grußworten gegeben:

vom Bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU)

von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU)

von der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU)

Im Anschluss hat Peter-André Alt, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, die Festrede zum Thema "Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung – ihre Aufgaben in der freiheitlichen Demokratie" gehalten. Es folgten weitere Grüße von Weggefährten und eine Ansprache vom scheidenden Präsidenten Alfred Forchel.