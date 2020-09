Universität Regensburg sucht Teilnehmer für Burnout-Studie

Die Universität Regensburg sucht derzeit Teilnehmer für eine Burnout-Studie. Wie die Universität am Freitag mitteilte, werden aktuell Berufstätige in der Region Regensburg gesucht - sowohl Personen mit als auch ohne Burnout-Symptome können teilnehmen. Es soll untersucht werden wie Burnout entsteht, was sich bei Betroffenen verändert und warum manche Menschen ein Burnout entwickeln und andere nicht, so ein Sprecher.

Studienteilnehmer bekommen Bild von eigenem Gehirn

Bislang hat das Forschungsteam am Institut für Psychologie knapp 100 Personen aus der Region untersucht. Teilnehmer des Regensburger Burnout Projekts erhalten eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro und ein kostenloses MRT-Bild vom eigenen Gehirn. Mehr Informationen und die Anmeldung zur Teilnahme zu finden auf der Website der Uni Regensburg.