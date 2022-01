Feuer zerstört Chemielabor der Universität Regensburg

Beim Brand in einem Chemielabor auf dem Regensburger Universitätscampus ist am Montagmittag erheblicher Sachschaden entstanden, wie die Berufsfeuerwehr Regensburg berichtet. Menschen wurden offenbar nicht verletzt.

Löschwassereinsatz verboten

Der Brand in einem Labor für anorganische Chemie konnte von der Feuerwehr unter Einsatz eines Kohlenstoffdioxid-Löschers rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte durften kein konventionelles Löschwasser verwenden, da in dem Labor Chemikalien verwendet werden, die mit Wasser gefährlich reagieren, wie die Feuerwehr im Anschluss an den Einsatz mitteilte.

Das schnelle Eingreifen habe ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert, hieß es weiter. Warum das Feuer ausgebrochen ist, dazu gab es zunächst keine Angaben. Das Labor sei schwer beschädigt worden, teilte die Feuerwehr lediglich mit.

Letzter Großeinsatz an der Universität Regensburg im April

Erst im April letzten Jahres hatte es einen Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Campus der Universität Regensburg gegeben. Damals mussten Experten einen Behälter mit gefährlichen Chemikalien sprengen, weil Explosionsgefahr bestand. Bei dem Einsatz im April mussten auch Teile des Universitätscampus‘ geräumt werden.