Universität Bamberg: Kai Fischbach wird neuer Präsident

Wirtschaftsinformatiker Kai Fischbach wird der neue Präsident der Universität Bamberg und übernimmt somit das Amt von Godehard Ruppert. Wie die Universität Bamberg am Freitag (08.05.20) mitteilt, hat der Universitätsrat Kai Fischbach für die nächsten sechs Jahre zum Präsidenten der Otto-Friedrich-Universität gewählt. Seine Amtszeit beginnt im Oktober.

Lehrstuhlinhaber und Vorsitzender des Senats

Kai Fischbach hat seit acht Jahren den Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik, insbesondere Soziale Netzwerke inne. Zuvor war er unter anderem drei Jahre lang Vorsitzender des Senats und stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Bamberg.

"Seine langjährige inner- und außeruniversitäre Gremien- und Leitungserfahrung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene qualifiziert Kai Fischbach in hervorragender Weise für das Amt des Präsidenten." Dieter Timmermann, Vorsitzender des Universitätsrats

In der kommenden Amtszeit will er insbesondere daran arbeiten, die Universität regional, bayernweit und international noch stärker zu vernetzen, um etwa in Wettbewerben um Fördermittel weiterhin erfolgreich zu sein.

Mathematiker und Sozialwissenschaftler

Kai Fischbach studierte Mathematik und Sozialwissenschaften in Siegen und promovierte an der Otto Beisheim Graduate School. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Köln und als Gastwissenschaftler in den USA. Ab dem Wintersemetser löst Kai Fischbach den bisherigen Präsidenten der Universität Bamberg, Godehard Ruppert, ab, der Ende September 2020 in den Ruhestand geht.