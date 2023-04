Universität Augsburg macht Theo Waigel zum Ehrendoktor

Unter dem Applaus von 450 Gästen aus Politik, Justiz, Kultur und Kirche ist am Dienstagabend die Ehrendoktorwürde der Universität Augsburg an den ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel (83) verliehen worden. Die Präsidentin der Augsburger Uni, Sabine Döring-Manteuffel, überreichte im Goldenen Saal des Rathauses im Beisein von Oberbürgermeisterin Eva Weber, Wissenschaftsminister Markus Blume und dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler die Urkunde zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Die Idee sei im vergangenen Jahr geboren und einstimmig angenommen worden, so Wolfgang Schultze, Dekan der Fakultät. Denn Waigels Leistung sowohl bei der Wiedervereinigung wie auch der Einführung des Euro seien wegweisend für Deutschland gewesen. Der im schwäbischen Oberrohr geborene Politiker habe sich bei seinen Entscheidungen dabei stets auch von der Expertise der Wissenschaft leiten lassen, so Schultze.

Politik mit "schwäbischer Korrektheit" gemacht

Augsburgs Oberbürgermeister Eva Weber betonte, Waigel habe in seiner "schwäbischen Korrektheit" stets auf drei Grundsätze zurückgegriffen, nämlich "beraten, entscheiden, begründen", und so solide und zukunftsträchtige Politik gemacht. Sie schätze ihn als "besonnenen, auf dem Boden der Tatsachen stehenden Menschen". Zur Ehrendoktorwürde einer amerikanischen Hochschule, so Weber geselle sich nun, wenige Tage vor Waigels Geburtstag am Samstag (22.4.), die Auszeichnung durch die Uni Augsburg.

Universität Augsburg dankt einem Unterstützer

Waigel habe "wichtige Impulse gesetzt", für die Augsburger Uni, sagte Uni-Präsidentin Sabine Döring-Manteuffel: "Sie sind immer an unserer Seite gewesen und haben wichtige Ausbauschritte unterstützt", etwa bei der Einrichtung der Institute für Informatik und Experimentalphysik. Dieses sei heute einer der international angesehensten Bereiche der Augsburger Universität.

Schwabe und Freund der Wissenschaft

Wissenschaftsminister Markus Blume führte aus, Waigel sei kein Freund der lauten Ansagen, er habe vielmehr "als Freund der Wissenschaft" stets "auf die Rationalität und die Kraft der Argumente gesetzt". Und, so Blume weiter, "Du bist ein echter Schwabe" – der 83-Jährige habe stets seine große Verbundenheit zur Region und zur Stadt und zur Uni Augsburg gezeigt. Waigel sei aber auch "ein echter Europäer; sein Name sei untrennbar mit dem Euro und der europäischen Idee verknüpft. Er freue sich, so Blume, dass aus dem "Mister Euro jetzt ein Doktor Euro wird".

Horst Köhler hält Laudatio

In der offiziellen Laudatio hob der frühere Bundespräsident Horst Köhler hervor, dass Theo Waigel stets bereit gewesen sei, ergebnisoffen über Lösungen für komplexe Probleme zu beraten. Die Währungs-Wirtschafts- und Sozialunion sei wegweisend für die deutsche Einheit gewesen. Er habe am friedlichen Abzug der sowjetischen Soldaten mitgewirkt, nach "zähen Verhandlungen", einer "der größten friedlichen Truppenbewegungen" der Neuzeit, die erst die Wiedervereinigung möglich gemacht habe.

Waigel habe auch mitgeholfen, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit ins Leben zu rufen. Waigel habe zudem wesentlichen Anteil an der europäischen Währungsunion gehabt, mehr als einmal habe er mit "Fingerspitzengefühl und Prinzipientreue" weitreichende Entscheidungen treffen müssen, dies habe ihm "Glaubwürdigkeit" verliehen. Damit sei er nach seiner politischen Laufbahn auch ein guter Ratgeber als Jurist für Firmen in Sachen Compliance gewesen, also in allen Belange, wenn es um "Anstand im Wirtschaftsleben" gegangen sei, so Köhler.

Waigel, aus einer ländlichen Familie stammend, wollte eigentlich Landrat von Krumbach werden, habe dann aber beschlossen, "es den "selbsternannten Schlaubergern aus der Stadt zu zeigen", schmunzelte Köhler. Er sei humorvoll und fähig zur Selbstironie, den Menschen zugewandt und erfüllt von dem Gedanken, "die Welt ein bisschen besser zu machen". Köhler bezeichnete Waigel als "bewandert in der Wissenschaft vom Menschen", das zeige seine Lebensleistung bis heute.

Theo Waigel blickt zurück

Der Geehrte bedankte sich bei Köhler, der ihm ein enger Freund gewesen sei, auch in schwierigen Zeiten. Seine eigene Arbeit für die Wirtschafts- und Währungsunion sei ohne die Hilfe vieler Unterstützer aus Wissenschaft und Politik nicht möglich gewesen, betonte Theo Waigel. In einer launigen Rede ließ der 83-jährige verschiedene Stationen aus seiner Laufbahn Revue passieren, über schwierige Verhandlungen mit ausländischen Staatsministern bis hin zur Ansiedlung von Legoland in Günzburg.

Waigel erklärte auch, wie er um die Bezeichnung "Euro" für die gemeinsame Währung kämpfte. Erst habe er den Namen "Franken" ins Gespräch gebracht, dagegen habe aber der damalige spanische Staatschef sein Veto eingelegt. Es lohne sich, anständig zu sein, das habe er im Lauf seines Lebens gelernt, so Waigel. Und trotz neuem Doktortitel wolle er als Schwabe das Briefpapier erst ändern, wenn das alte aufgebraucht sei. Theo Waigel sprach in seiner Rede aber auch ernste Punkte an: Für die Rückkehr von 350.000 Sowjetsoldaten und einer "Armada von Waffen" und Panzern seien in den Wendejahren an die 17 Milliarden Mark (8,5 Mio. Euro) gezahlt worden, so Waigel - doch "wo wären wir heute, wenn diese Armee noch auf deutschen Boden stünde?"