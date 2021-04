Union Berlin nutzt Gunst der Stunde gegen Bayern-Notelf

Wenig zwingende Aktionen

Am Münchner Selbstverständnis änderten die vielen Probleme und Ausfälle wenig. Die Bayern waren auch so erst einmal dominant, wenn auch nicht so zwingend wie sonst. Der starke Musiala (2. und 22.) sowie Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller (17.), die beide an Union-Keeper Andreas Luthe scheiterten, vergaben gute Chancen.

Union lauerte auf Konter, kam dabei in der ersten Hälfte aber nur einmal so richtig zum Zug - die Möglichkeit hatte es aber in sich: Marius Bülter (23.) platzierte nach Flanke von Keita Endo jedoch freistehend einen Kopfball nicht richtig. Manuel Neuer hatte wenig Mühe.