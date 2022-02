Uniklinikum Würzburg: Hebammen können ab Herbst studieren

Für die Ausbildung zur Hebamme ist seit 2020 ein Studium Pflicht. So wird auch das Universitätsklinikum Würzburg seine Hebammen künftig in einem dualen Studium auf ihren Beruf vorbereiten. An der Uniklinik lernen die Hebammen den praktischen Ausbildungsteil, während sie die theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen an der Medizinischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg studieren werden. Mit dem akademischen Abschluss erhalten die Studierenden dann die staatliche Berufserlaubnis und können als Hebammen überall in Europa arbeiten.

Start des Studiums im Wintersemester

Zum Wintersemester 2022/23 startet das neue Studienangebot zur Hebammenwissenschaft. In sieben Semestern erlernen dann jährlich 20 Studierende die Hebammentätigkeit. "Ich freue mich sehr, dass wir zum nächsten Wintersemester das Studium der Hebammenwissenschaft starten können", kommentiert Professor Achim Wöckel, Klinikdirektor der Frauenklinik am UKW. Mit mehr als 2.200 Geburten pro Jahr und dem angeschlossenen Perinatalzentrum für kranke und frühgeborene Babys bietet das UKW eine umfassende Bandbreite an klinischer Praxis. Daneben ermögliche die enge Zusammenarbeit mit universitären Instituten auf dem Klinikgelände eine wissenschaftliche Ausbildung auf höchstem Niveau, so die Uniklinik.

Erstes duales Studium an Fakultät

"Im ersten dualen Studiengang der Fakultät werden die Studierenden zum selbstständigen Handeln in der Praxis ermutigt und gleichzeitig gezielt an wissenschaftliche Fragestellungen herangeführt", so Dekan Prof. Dr. Matthias Frosch. "Damit werden unsere Bachelor-Hebammen den Anforderungen einer modernen Geburtshilfe noch besser gerecht", ergänzt Marlene Winkler, leitende Hebamme der Frauenklinik. "Und keine Sorge: Wer bereits Hebamme ist oder gerade an der Berufsfachschule Hebamme lernt und die Ausbildung erfolgreich abschließt, ist und bleibt Hebamme."

Seit 2020 müssen Hebammen ein Bachelor-Studium absolvieren. Damit es kurzfristig keinen Engpass gibt, hat der Gesetzgeber jedoch Übergangsregelungen beschlossen: Die Ausbildung an den Schulen kann bis Dezember 2022 begonnen werden.

Bewerbungen ab März möglich

Die Bewerbung für den Bachelor-Studiengang ist ab März 2022 beim Universitätsklinikum Würzburg möglich. Der Auswahlprozess findet unter anderem über ein wissenschaftlich gestütztes Assessment Center statt, in dem die Studieninteressierten bereits mit vereinfachten Fragestellungen aus dem Berufsalltag konfrontiert werden und relevante Kompetenzen unter Beweis stellen können.