Unikliniken behandeln krebskranke Kinder aus der Ukraine

Die Unikliniken im Freistaat, die auch kinderonkologische Stationen betreiben, haben Kinder aus der Ukraine aufgenommen. Die kleinen Patienten sind mit ihren Familien vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Sie werden in Augsburg, Regensburg, Würzburg, München und Erlangen behandelt.

Eine, der kleinen Patientinnen, ist Diana Shutko. Die Sechsjährige hat einen Tumor am Auge. Schon in der Ukraine wurde sie deswegen behandelt. Während ihrer Flucht musste die Therapie unterbrochen werden. Diana kann nun die dringend notwendige Chemotherapie in der Erlanger Kinderklinik fortsetzen.

Flucht für Krebspatienten hohes Risiko

Seit vier Wochen kommt die sechsjährige Diana mit ihrer Mutter in die Tagesklinik. Iryna Shutko ist alleinerziehend. Sie ist mit ihrem kranken Kind und ihrer zweiten Tochter geflohen. Die Ukrainerin erzählt, dass ihre Flucht sieben Tage gedauert hat.

"Ich habe immer nur gedacht: Hoffentlich geht es meiner kranken Tochter gut, dass sie das übersteht. Es war alles schwierig. Ich hatte nur den Wunsch, dass wir es nach Deutschland schaffen und mein Kind hier behandelt wird." Iryna Shutko, Mutter von Diana

Vier weitere Kinder konnten hier in Erlangen aufgenommen werden. Diana und die anderen wurden von den ukrainischen Kliniken mit ihren Behandlungsunterlagen ausgestattet. Teilweise hatten sie auch Aufnahmen ihrer Tumore dabei, damit sie von den deutschen Ärzten sofort versorgt werden können.

Die Flucht, und der damit verbundene Kontakt zu vielen Menschen, birgt gerade für Krebspatienten ein hohes Infektionsrisiko. Manche haben sich auf der gefährlichen Reise erkältet oder gar mit Corona angesteckt. Für ihre geschwächten Körper ein großes Problem, erklärt der stellvertretende Direktor der Kinderklinik Erlangen, Prof. Dr. Markus Metzler. "Zum einen wurde ihre laufende Therapie unterbrochen, das ist das gravierende Risiko, und dann noch die Umstände während der Flucht. Normalerweise versuchen wir unsere Patienten besonders vor Kontakten mit Infektionen von außen zu schützen. Das ist natürlich in einer Fluchtsituation überhaupt nicht möglich." Viele seien erschöpft und traumatisiert hier angekommen.

Elterninitiative krebskranker Kinder in Erlangen e.V. hilft

Diana hat es mit ihrer Mama nach Erlangen geschafft. Hier bekommt sie jetzt die wichtige Chemo. Professor Metzler berichtet, dass die Therapie sehr schnell fortgesetzt werden konnte. Aufgrund der mitgebrachten Unterlagen sei es sehr einfach gewesen, schnell die richtigen Behandlungen wieder aufzunehmen.

Das größere Problem sei das Drumherum gewesen. Für die Kinder und ihre Angehörigen mussten Unterkünfte organisiert werden. In Erlangen sei eine junge Kollegin aus der Klinik erstmal los gegangen, um Kleidung, Hygieneartikel und Essen für die Familien zu besorgen. "Wir haben außerdem ein Duo aus Dolmetscher und ehrenamtlichen Helfern organisiert, die erstmal geklärt haben, was die Familien brauchen, was fehlt." Der Sozialdienst habe da einen tollen Job gemacht.

Nur wenige Meter von der Erlangen Kinderklinik entfernt liegt der Stützpunkt der Elterninitiative krebskranker Kinder. Hier konnten die betroffenen Familien aus der Ukraine Appartements beziehen. Auch Iryna Shutko hat mit ihren beiden Mädchen hier ein Dach über den Kopf gefunden.

Einige Patienten haben die Flucht nicht überlebt

Die Ärzte der bayerischen Kinderkliniken erwarten, dass in einigen Wochen weitere kleine Krebspatienten im Freistaat Hilfe suchen werden. Die Flucht stellt gerade für krebskranke Kinder eine großes Risiko dar. Einige Patienten haben die Strapazen nicht überlebt.