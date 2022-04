Uniklinik Würzburg schickt Intensivmedizin-Geräte in die Ukraine

Das Uniklinikum Würzburg (UKW) hat intensivmedizinisches Gerät an Krankenhäuser in den ukrainischen Städten Charkiw, Borodyanka und Sumi gespendet. Laut André Körber, dem Leiter der Abteilung Medizintechnik am UKW, handelte es sich um 40 Infusionspumpen und 30 Spritzenpumpen.

Bereits am 11. April wurden die Pumpen in einen Transporter des Vereins "Mrija – Verein zur Unterstützung der Ukraine e.V." geladen und in die Ukraine gebracht. Über das "Mrija"-Vereinsmitglied Anna Frey, die stellvertretende Leiterin der Internistischen Intensiv- und Notfallmedizin der Medizinischen Klinik und Poliklinik am UKW, erreichte die Anfrage das Uniklinikum.

Würzburger Verein organisiert Hilfe

"Kürzlich erhielten wir aus den Krankenhäusern in den ukrainischen Städten Charkiw, Borodyanka und Sumi Hilfsanfragen nach intensivmedizinischen Geräten", berichtet Volodymyr Isaienko, Betriebsarzt in einem großen Würzburger Unternehmen, der bei "Mrija" den Bereich Medizinlogistik koordiniert. "Eine der drei Kliniken ist nach starken Kriegszerstörungen gezwungen, ihre Infrastruktur neu aufzubauen. Die anderen beiden müssen durch die vielen Kriegsverletzten ihre Behandlungskapazitäten stark erweitern", so der Arzt weiter.

Der Ende Februar in Würzburg gegründete Verein "Mrija – Verein zur Unterstützung der Ukraine e.V." organisiert humanitäre und finanzielle Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung sowie für Geflüchtete und ukrainische Staatsbürgerinnen und -bürger in Europa.