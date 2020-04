Uniklinik Würzburg hat hohe Zahl an Intensivbetten frei

Das Uniklinikum Würzburg hat derzeit eine hohe Zahl an Intensivbetten frei, ist aber weiterhin für Covid-19-Patienten gut gerüstet. "Wenn wir alles hochfahren würden, könnten wir 160 Intensivbetten einrichten. Diese haben wir sozusagen in Reserve.", sagte Prof. Dr. Georg Ertl, der ärztliche Direktor der Uniklinik, im Interview mit dem BR.

Situation an Uniklinik Würzburg sei stabil

Derzeit arbeite die Klinik mit 80 Intensivbetten, die sie jederzeit betreiben könne. Aktuell werden an der Uniklinik Würzburg 22 Menschen stationär mit Covid-19 behandelt. Auf der Intensivstation liegen derzeit nur elf Patienten, so Ertl. Zum normalen Klinikalltag mit planbaren Operationen geht es laut Ertl nur schrittweise zurück. "Wir müssen da sehr vorsichtig agieren. Zwar ist die Situation bei uns sehr stabil aber es kann ja jederzeit ein Ausbruch wiederkommen – und auf den müssen wir vorbereitet sein." Deshalb arbeite das Klinikum mit sogenannten Intermediate-Care-Betten, die jederzeit zu Intensivbetten ausgestattet werden können.

Manche Patienten scheuen Gang in die Klinik in Zeiten von Corona

Manche Operationen, die vor einigen Wochen noch aufgeschoben werden konnten, werden jetzt allerdings dringend und könnten nicht mehr aufgeschoben werden, so Ertl. Er und seine Mitarbeiter beobachten auch in Zeiten von Corona folgendes: Patienten, die eigentlich dringend eine ärztliche oder klinische Versorgung bräuchten, scheuen sich, in die Klinik zu kommen.

"Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass wir durchaus darauf vorbereitet sind und es auch unbedingt wollen, dass auch Patienten ohne Covid-19 wieder zu uns kommen, wenn sie entsprechende Beschwerden oder Krankheiten haben." Gerade Patienten, die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben – da zähle jede Minute. Aber auch Patienten mit schweren chronischen Erkrankungen müssten unbedingt kommen.

Nur wenige Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt

Bisher habe sich auch nur ein Bruchteil der Mitarbeiter des Uniklinikums mit dem Covid-19-Virus infiziert. Laut Ertl waren es weniger als 20 bei fast 7.000 Mitarbeitern. Am Anfang sei das Risiko höher gewesen, sich zu infizieren. "Nachdem alle darauf eingeschärft waren und wir entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, ging dann diese Infektionsrate gegen Null", so Ertl. Wirklich covid-krank sei eigentlich kein Mitarbeiter geworden.

Umorganisation: Infektiöse Patienten von anderen getrennt

Der Umgang mit Covid-19 stelle für die Uniklinik Würzburg auch eine Umorganisation dar. "Bei Covid war das am Anfang so, dass dann plötzlich viele Verdachtsfälle in der Notaufnahme auftrafen. Und das war wirklich für alle Kliniken ein großes Problem. Das ist inzwischen umorganisiert", so Ertl. Alle Covid-19 Patienten, aber auch alle anderen infektiösen Patienten, würden streng von nicht infektiösen Patienten getrennt. Das gesamte Personal trage nun Mundschutz und Desinfektionsmaßnahmen würden stetig getroffen.

Jede Woche neu bewerten

"Lockerungen sehe ich so, dass man auf Sichtweise gehen muss." Es ginge bei den Lockerungen ja nicht nur um die Krankenhauskapazitäten, sondern auch um den Nachschub an Material. Das bekäme man jetzt immer besser in den Griff. "Andererseits sehen wir ja auch den Andrang unserer eben nicht Covid-Patienten, die wir auch versorgen müssen. Insofern müssen wir mit Augenmaß diese Lockerungen von Woche zu Woche sehen und entscheiden, wie es in der nächsten Woche weitergehen muss.", so Georg Ertl. Dafür gebe es tägliche Treffen in der Klink.

Distanzregeln weiter einhalten

Der ärztliche Direktor der Uniklinik Würzburg appelliert an die Bevölkerung: "Kehrt nicht komplett zurück zur Normalität, sondern seht drauf, dass diese Distanzen zunächst mal weiter gewahrt werden, die wir gelernt haben. Auch wenn die Mai-Feiertage jetzt kommen – bleibt zunächst mal in diesem Covid-Modus". Dennoch seien die sozialen Kontakte auch von größter Bedeutung. "Bitte stellt soweit es eben mit Distanzregeln und Maskenschutz möglich ist ein soziales Leben wieder her".