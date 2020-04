Uniklinik Würzburg: Erster italienischer Corona-Patient geheilt

Am 31. März 2020 war Giacomo C. im künstliche Koma und über einen Schlauch in seiner Luftröhre beatmet nach Würzburg gekommen. 17 Tage später verließ er auf eigenen Beinen, bei gutem Allgemeinzustand das Würzburger Krankenhaus. Der 61-Jährige aus der Region Bergamo war der erste Corona-Patient aus Italien, der am Würzburger Uniklinikum behandelt wurde.

"Ich bin glücklich, dass Herr C. die schwere Covid-19-Infektion so gut überstanden hat und stolz auf die Leistungen unserer Pflegekräfte und Ärzte." Professor Georg Ertl, Ärztlicher Direktor Uniklinik Würzburg

Der Norditaliener selbst dankte allen an seiner Genesung Beteiligten herzlich für die Versorgung. Nach der Entlassung von Giacomo C. sind aktuell noch zwei weitere italienische Corona-Patienten in Würzburg in Behandlung. Die Unterstützung des durch die Pandemie stark belasteten Gesundheitssystems Italiens geht zurück auf ein Hilfsangebot der Bayerischen Staatsregierung.

Anreise mit dem Flugzeug

Wie seine beiden Landsleute war Herr C. vor rund drei Wochen zunächst mit dem Flugzeug nach Nürnberg transportiert und von dort aus mit einem Intensivtransport-Krankenwagen – begleitet von Ärzten des Uniklinikums – nach Würzburg gebracht worden. Hier wurde er zunächst auf der Anästhesiologischen Intensivstation aufgenommen. Seit 29. März dieses Jahres sind alle zwölf Betten dieser Station ausschließlich Corona-Patienten vorbehalten.

