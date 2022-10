Uniklinik Würzburg: Anlaufstelle für Strahlenunfälle

Das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, Forschungslabore und Arztpraxen – kommt es dort zu einem Unfall mit radioaktiver Belastung, dann stehen Ärztinnen und Ärzte am Uniklinikum Würzburg bereit. Es gibt einen eigenen Eingang. Dort wird die Strahlenbelastung der Betroffenen gemessen. Fachkräfte in Schutzanzügen entfernen mit Wasser und Seifenlösungen die oberflächliche Dekontamination. Medikamente beschleunigen die Ausscheidung radioaktiver Stoffe. Es gibt einen Operationssaal und Patientenzimmer. "Bislang wurde hier noch kein Fall behandelt, glücklicherweise", so Professor Andreas Buck, der Klinikleiter der Nuklearmedizin. Er steht mit seinem Team auch international beratend bei atomaren Unglücken bereit.

Kaum jemand weiß, was zu tun ist

Eine Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz zeigt, dass die meisten Deutschen im Fall eines Atomunfalls ratlos sind. Dem soll mit Aufklärungskampagnen in den kommenden Monaten entgegengesteuert werden. In der Ukraine steht das größte AKW Europas Saporischja zwischen den Fronten. "Wir beobachten die radioaktiven Werte in der Umgebung", so Dr. Inge Paulini, Präsidentin Bundesamt für Strahlenschutz. In Deutschland gibt es zudem rund 1.700 Messpunkte, die die Radioaktivität dauerhaft überwachen. Die Ergebnisse können kostenlos im Internet unter "ODL Messnetz" abgerufen werden. "Einen Ernstfall kündigt eine Sirene an und dann heißt es Radio einschalten", berichtet Buck. Kommt eine radioaktive Wolke, dann sei das Allerwichtigste, Türen und Fenster geschlossen zu halten und zu Hause zu bleiben. Daher sollte in jedem Haushalt ausreichend Wasser und Nahrung für mehrere Tage vorhanden sein.

Die Langzeitfolgen

1986 zog nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl eine radioaktive Wolke über Deutschland. Die Folgen sind bis heute zum Beispiel in den Wäldern zu spüren. Da Wildschweine bei der Futtersuche im Boden graben fressen sie auch Hirschtrüffel. Die sind in manchen Regionen stark mit Cäsium-137 belastet. In den Revieren rund um Hof wird beispielsweise jedes geschossene Wildschwein auf Belastung geprüft. Rund 240 Wildschweine wurden heuer untersucht, bei jedem Dritten war der Grenzwert überschritten. Das Tier wird komplett entsorgt. So soll sichergestellt werden, dass das heimische Wildbret unbelastet ist.

Radioaktivität – Fluch und Segen

Hohe Werte von Radioaktivität schädigen das Knochenmark, Betroffene werden müde. Verbrennungen der Haut sind möglich und Tumore können wachsen. Jeder Mensch ist aber auch der natürlichen Radioaktivität ausgesetzt – in Luft und Boden. Zudem werden radioaktive Stoffe auch bewusst in der Diagnose eingesetzt. Alleine am Uniklinikum Würzburg werden am Tag bis zu 120 CT´s gemacht. Auch in der Therapie kommen radioaktive Medikamente verstärkt zum Einsatz. Laut Prof. Buck steht ein Medikament für die Behandlung von Prostatakrebs kurz vor der Zulassung.