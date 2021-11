Uniklinik: "Wir sind die letzte Bastion - dürfen nicht fallen!“

Dem ärztlichen Direktor zufolge ist das Uniklinikum Augsburg der einzige Maximalversorger in Bayerisch-Schwaben für zwei Millionen Einwohner. Deshalb sei es für ihn im Moment dringlich, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuschwören.

"Wir sind alle ausgebrannt, wir sind am Ende, haben fast zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns, haben einen hohen Krankheitsstand, wir haben die Schnauze voll. Aber wir sind die letzte Bastion. Wir dürfen nicht fallen." Michael Beyer, Ärztlicher Direktor der Uniklinik Augsburg.

Für ihn ist das Wichtigste, dass seine Mitarbeiter durchhalten: "Wir sind Hoffnung und Anlaufstelle für tausende von Kranken, wir müssen weiterlaufen," sagt Beyer, der hofft, dass der dringende Impfappell der schwäbischen Landräte nach ihrer jüngsten Tagung fruchtet.

Werbung für Corona-Impfung

Angesichts der dramatischen Entwicklung an den Krankenhäusern in Schwaben fordert der Lindauer Landrat und Vorsitzende des Bezirksverbands Schwaben, Elmar Stegmann, die Menschen im Regierungsbezirk dazu auf, sich unbedingt impfen zu lassen.

"Unser dringender Appell lautet deshalb an alle, die von dem Impfangebot noch nicht Gebrauch gemacht haben, sich so schnell wie möglich impfen und damit schützen zu lassen.“ Elmar Stegmann, Lindauer Landrat, Vorsitzender des Bezirksverbands Schwaben

Mehr Unterstützung Klinikpersonal, mehr Geld für Krankenhäuser

Die Landkreisvertreter wollen sich auch für die vorübergehende Aussetzung von Strafen wegen der Unterschreitung der Personaluntergrenzen einsetzen. Das Personal auf den Intensivstationen benötige jetzt jede Unterstützungsmöglichkeit.

Auch finanzielle Hilfen für die Krankenhäuser, die nicht unbedingt notwendige Operationen derzeit nicht mehr durchführen können, müsste jetzt schnell kommen, erklärte Stegmann.

Zahl der Corona-Impfungen schnellt in die Höhe

Etwas Hoffnung macht die Zahl der täglichen Corona-Impfungen im Freistaat. Sie ist in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt. Am Mittwoch beispielsweise wurden an nur einem Tag rund 95.000 Impfungen verabreicht, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Das sei der höchste Wert seit Wochen.