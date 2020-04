Uniklinik: Seelsorgerische Betreuung in der Corona-Pandemie

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz im Rahmen der Corona-Pandemie haben die Arbeit des Ökumenischen Seelsorgeteams erschwert. "Trotz des allgemeinen Besuchsverbots können wir auch weiterhin zu den Patienten gehen", betont Pater Maximilian Bauer, der zusammen mit Pfarrer Jürgen Floß die Seelsorge am Klinikum leitet. Dafür wurde das Team von der Stabsstelle Krankenhaushygiene umfassend in den Hygieneregeln geschult. Für den Umgang mit Covid-19-Patienten erlernten die Seelsorger außerdem das sichere An- und Ablegen von Schutzkleidung.

"Dass unsere Krankenbesuche auch in Corona-Zeiten so vergleichsweise reibungslos funktionieren, liegt nicht zuletzt auch an dem über viele Jahre aufgebauten Vertrauensverhältnis zum ärztlichen und pflegerischen Personal." Pastoralreferent Christian Hohm, Mitglied des Ökumenischen Seelsorgeteams

Das Seelsorgeteam am Uniklinikum Würzburg besteht aktuelle aus 14 Frauen und Männern. Bei den Gesprächen mit den Patienten offenbart sich dem Seelsorgeteam ein ganzes Bündel an Nöten. "Viele fragen sich sorgenvoll, wie die Entwicklung der Corona-Pandemie weitergeht und ob wir auch in Deutschland so schreckliche Zustände wie in Italien bekommen werden", schildert Gemeindereferent Peter Kees. Viele litten außerdem unter der Isolation und der damit verbundenen Vereinsamung. Durch eine persönliche Präsenz der Teammitglieder sind nicht nur Besuche im Krankenzimmer weiterhin möglich, sondern auch Segen und Gebet, Krankensalbung, Kommunion und Abendmahl, die Begleitung von Sterbenden oder der Abschied von Verstorbenen.

Ehrenamtlicher Besuchsdienst fällt weg

Ruhen muss allerdings derzeit der Dienst der Ehrenamtlichen im Besuchsdienst. Wie viele Einrichtungen nutzt auch das Seelsorgeteam seit Beginn der Corona-Krise verstärkt Homeoffice-Möglichkeiten. Einen deutlichen Einschnitt gibt es bei der Gestaltung der Gottesdienste im Raum der Stille des Zentrums für Operative Medizin und in der Katholischen Klinikkapelle. Die werden zwar weiterhin gefeiert, nur leider ohne direkte Beteiligung der Gemeinde. Allerdings werden die Predigtgottesdienste und Messfeiern, wie auch schon vor Corona, über die kostenfreien Kanäle des Klinikfernsehens in die Krankenzimmer übertragen.

Betreuung von Angehörigen

Besonders im Blick hat das Seelsorgeteam die Unterstützung und Begleitung von Angehörigen, die aktuell nicht zu ihren kranken Verwandten dürfen. "Hier läuft die Kommunikation vielfach per Telefon und Mail", berichtet Jürgen Floß. Die Seelsorger überbringen dann zum Beispiel Grüße der Angehörigen. Manche Familien schreiben auch Briefe mit der Bitte, sie den Patienten vorzulesen. Auch bei Pflegekräften und dem ärztlichen Personal besteht nach den Beobachtungen des Seelsorgeteams ein erhöhter Bedarf an Gesprächen, gerade bei den Bereichen, die in die Versorgung von Corona-Patienten eingebunden sind.

"Neben dem Gefühl einer drohenden Arbeitsüberlastung und der Sorge um ausreichenden Nachschub an Schutzausrüstung quält viele Beschäftigte die Angst, das Virus nach Hause in die Familien zu tragen." Pater Maximilian