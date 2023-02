Uniklinik Erlangen gelingt Behandlung von Autoimmunerkrankung

Am Uniklinikum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist der weltweit erste Patient mit einer schweren Form der Muskelentzündung (Myositis) erfolgreich mit CAR-T-Zellen behandelt worden. CAR-T-Zellen sind körpereigene Immunzellen. Das teilt der Mediendienst der FAU mit. Bei Myositis handelt es sich um eine Form der Muskelentzündung, der eine Fehlfunktion des Immunsystems zugrunde liegt und die in der Regel sehr schwerwiegend verläuft.

Patient litt an schwerer Autoimmunerkrankung

Die erfolgreiche Behandlung wurde an einem 41-jährigen Mann durchgeführt. Dessen Gesundheitszustand hatte sich im vergangenen Jahr plötzlich verschlechtert. Zunächst dachte er dabei an eine Virusinfektion. Als er sich dann aber nicht mehr als zehn Meter fortbewegen und kaum mehr aufstehen konnte, wurde seine gesundheitliche Situation dramatisch, berichtet die Uni. Ursache für seine Beschwerden war den Medizinern zufolge, eine schwere Autoimmunerkrankung, die Muskeln, Gelenke, Haut und Lungen befällt: Das sogenannte Antisynthetase-Syndrom gehört zur Gruppe der Autoimmunen Muskelentzündungen (Myositis).

Immunsystem greift fälschlicherweise körpereigenes Gewebe an

Der Name Antisynthetase-Syndrom leitet sich von der Beobachtung ab, dass bei dieser Erkrankung notwendige Enzyme zur Synthese von Aminosäurebausteine (tRNA, sogenannte "Synthetasen") irrtümlicherweise vom Immunsystem angegriffen werden. Dadurch werden verschiedene Zellen wesentlich in ihrer Funktion gestört. Bei der Behandlung des 41-Jährigen hatten alle immunsuppressiven Therapien versagt. Also alle Therapien und Medikamente, die versuchen das Immunsystem zu unterdrücken, damit es nicht den eigenen Körper angreift.