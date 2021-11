Uniklinik Erlangen: 24-Stunden-Warnstreik gestartet

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu einem 24-stündigen Warnstreik an der Uniklinik in Erlangen und an der Friedrich-Alexander Universität aufgerufen. Seit 8 Uhr läuft vor der Uniklinik eine Auftaktkundgebung mit anschließendem Protestzug. Martin Schmalzbauer von der Gewerkschaft Verdi rechnet mit über 300 Teilnehmern.

Uniklinik Erlangen: Auch Pflegekräfte streiken

Auch Beschäftigte aus der Pflege seien - trotz der angespannten Corona-Lage an den Kliniken - zum Warnstreik aufgerufen. "Wir haben uns das nicht ausgesucht," sagte Martin Schmalzbauer zu der schwierigen Lage in den Krankenhäusern aufgrund der Corona-Pandemie. Auf den Intensivstationen werde das Personal nicht reduziert. Auch ein Notdienst sei eingerichtet.

Der Warnstreik in Erlangen ist Teil einer bundesweiten Streikaktion an den Unikliniken, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte.

Ambulante Operationen an Uniklinik werden verschoben

Die Patientenversorgung sei gewährleistet. Allerdings müssten Operationen verschoben werden.

"Das trifft uns mit voller Wucht." Johannes Eissing, Sprecher des Uniklinikums Erlangen

Die Kollegen seien wegen der Corona-Pandemie schon äußerst belastet. Nun würden noch zahlreiche Kollegen ausfallen, so Eissing, Sprecher des Uniklinikums Erlangen.

Bei ambulanten Fällen könne es daher zu Verzögerungen oder Terminverschiebungen bei Operationen kommen. Die Forderungen seien aber auch verständlich, so Johannes Eissing. Er hoffe nun, dass es bald zu einer Einigung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern kommt.