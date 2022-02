Uniklinik Augsburg: Neues Institut für mehr Hausärzte

Hausärzte auf dem Land sind Mangelware, immer öfter müssen ganze Praxen schließen, weil sich keine Nachfolge finden lässt. Die Universität Augsburg bietet nun einen Modellstudiengang an, der das ändern will - mit einem besonderen Fokus auf das Fach der Allgemeinmedizin. Speziell für diesen Bereich wurde Marco Roos berufen. Er soll ein Institut für Allgemeinmedizin aufbauen und war unter anderem als Hausarzt tätig.

Menschliche und fachliche Vielfalt im Hausarztberuf

Fasziniert habe ihn am Hausarztberuf die fachliche und menschliche Vielfalt - und die langfristige Beziehung, die man zu den Patientinnen und Patienten eingeht. Die Begeisterung für sein Fach möchte er an die Studierenden weitergeben: "Ich fühle mich als erster Ansprechpartner für meine Patienten, ganz gleich mit welcher Sorge oder Beschwerde sie zu mir kommen." Diese Einstellung möchte er in dem neuen Allgemeinmedizin-Schwerpunkt an die Studierenden weitergeben.

Neuer Schwerpunkt im Medizinstudium

Allgemeinmedizin habe früher, vor zehn bis 15 Jahren keine große Rolle im Studium gespielt, schildert der Mediziner. Es habe keine eigene Fakultät dafür gegeben, die Inhalte waren auf andere Fächer ausgerichtet. Das hat sich geändert und so soll auch der neue Studien-Schwerpunkt am Universitätsklinikum den Studierenden vor allem eines vermitteln: Begeisterung für die Allgemeinmedizin.

Allgemeinmedizin gehört zu den Lieblingsfächern

Die nimmt immer mehr zu, was laut Roos auch daran liegt, dass Allgemeinmedizin mittlerweile ein Pflichtteil des Studiums ist. So könne das praktische Jahr, dass Medizin-Studierende am Ende ihres Studiums absolvieren müssen, inzwischen auch in einer Hausarztpraxis absolviert werden. Das hat Folgen: Eine Erhebung habe gezeigt, dass Allgemeinmedizin zu den Top 3 der Lieblingsfächer im Studium zählt, schildert Roos.

Die Landarztquote allein reicht nicht

Dass der Beruf des Hausarztes und der Hausärztin politisch gefördert wird, etwa durch die Landarztquote, sei zu begrüßen - allerdings ist es für Roos nur ein erster Schritt: "Wir müssen die jungen Leute an die Hand nehmen", erklärt er, "zusätzlich zum normalen Medizinstudium braucht es Programme, um spezifische Kompetenzen zu fördern." Das versucht der Modellstudiengang in Augsburg ganz explizit: Dort werden von Anfang an verschiedene Rolle und Kompetenzen vermittelt, die für den jeweiligen Medizinberuf am Ende notwendig sind - unter anderem auch eine von Empathie geprägte Haltung.

Neue Modelle für Hausärzte und -ärztinnen

Insgesamt beobachtet der auch Mediziner eine Veränderung in der Landschaft der Hausärzte: Der klassische Hausarzt, der gleich mehrere Generationen einer Familie betreut, sei zwar kein Auslaufmodell. Einzelpraxen hätten immer noch den größten Anteil. Doch gerade junge Mediziner und Medizinerinnen würden sich immer mehr zusammenschließen, um eine Praxis zu eröffnen.