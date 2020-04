17.04.2020, 12:50 Uhr

Uniklinik Augsburg: Mittagessen vom Sternekoch

Mittagessen vom Sternekoch und das auch noch kostenlos, das bekommen derzeit die Mitarbeiter an der Uniklinik Augsburg. Spitzenkoch Christian Grünwald will denjenigen, die wegen der Corona-Pandemie so hart arbeiten, helfen und packt mit an.