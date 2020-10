200 Beschäftigte streiken an Augsburger Uniklinik

Ursprünglich hatte die Gewerkschaft Verdi mit rund 300 Streikenden gerechnet, doch am ganztägigen Streik an der Augsburger Uniklinik beteiligen sich nun gut 200 Mitarbeiter. Trotzdem entfaltet das eine große Wirkung: Nach Angaben von Verdi sind jeweils eine Station im Bereich der Inneren Medizin und im Bereich der Chirurgie komplett geschlossen, weitere dünn besetzt. Zuvor hätten Gewerkschaft und Klinik eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, um den Betrieb zumindest in einer Besetzung aufrechtzuerhalten, wie man sie auch am Wochenende hat.

Beschäftigte der Uniklinik zeigen sich "kämpferisch"

Die Stimmung der Streikenden beschrieb Tim Graumann von Verdi Augsburg als "sehr kämpferisch". Die Mitarbeitenden hätten ihren Unmut über das fehlende Angebot der Arbeitgeber "lautstark" zum Ausdruck gebracht.

Insbesondere die Reinigungskräfte bräuchten dringend eine bessere Entlohnung für ihre wichtige Arbeit – viele von ihnen verdienten kaum mehr als den Mindestlohn und bräuchten zwei Jobs zum Überleben, sagt Graumann.

Verdi: Patienten unterstützen den Streik

Nach Angaben von Graumann zeigen viele Patienten großes Verständnis für den Streik: "Viele wollten uns am liebsten um den Hals fallen, um ihre Unterstützung auszudrücken."

Am meisten Unterstützung bekämen die Mitarbeiter von den Patienten, die oft oder lange in der Klinik seien und die Anforderungen und Leistung der Mitarbeiter hautnah erleben.

Weiterer Streik in Augsburg soll bald folgen

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat, damit auch die Mitarbeiter am unteren Ende der Lohnskala spürbar mehr Geld in der Tasche hätten.

Außerdem setzt sich die Gewerkschaft dafür ein, dass alle Beschäftigten in Gesundheitsberufen 300 Euro als Extra-Aufwendung bekommen. Die Kommunen verweisen aber auf leere Kassen. Verdi hat bereits angekündigt, auch am kommenden Montag (12.10.) wieder zum Streik am Augsburger Uniklinikum aufzurufen.