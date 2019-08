Unikat in Handarbeit: das "Löschi" der Kinderfeuerwehr Versbach

Nachwuchstraining mit Spaß und realitätsnah

Freude haben vor allem die derzeit elf Kinder in der Versbacher "Löschi"-Gruppe. Für ihre Treffen an den Freitagnachmittagen steht nun ein Übungsfahrzeug bereit, das fast alles hat wie ein "richtiges" Feuerwehrauto – nur eben kleiner und kindgerecht. "Löschi2" hat ein Martinshorn mit Stadt- und Landsirene und hinter den Klappen an den Seiten liegt und hängt alles bereit, was der Feuerwehrnachwuchs braucht: Schläuche, Strahlrohre, Verteiler. Eine Wasserzufuhr mit Handpumpe gibt es auch. Der siebenjährigen Valentina gefällt es besonders, wenn sie am Steuer sitzen darf und die anderen "Löschi-Kids" hinten anschieben. Denn einen Motor hat das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen nicht.

Versbacher gründeten erste Kinderfeuerwehr Bayerns

Für die Freiwillige Feuerwehr Versbach sei "Löschi2" eine Investition in die Zukunft, sagt der zweite Kommandant Volker Stauder, in dessen Scheune an dem Fahrzeug gewerkelt wurde. Denn "Löschi" schaffe spielerische Erlebnisse für die Kinder und führe sie zugleich realitätsnah an die Feuerwehrarbeit der Großen heran. "Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele von unseren Kleinsten dabei bleiben, wenn sie dann mit zwölf Jahren von der Kinderfeuerwehr wechseln dürfen." Die Konkurrenz durch andere Freizeitangebote wie Sportvereine sei groß. Auch aus diesem Grund sei vor 25 Jahren die Versbacher Kinderfeuerwehr gegründet worden, damals die erste ihrer Art in Bayern.