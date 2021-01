Uniformierte US-Soldaten wieder außerhalb der Kaserne zu sehen

Die knapp 20.000 US-Soldaten in Bayern dürfen ab dem 15. Februar ihre Uniformen auch wieder außerhalb der Kasernen tragen. Das haben der Befehlshaber auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr Christopher Norrie und der Grafenwöhrer Bürgermeister Edgar Knobloch am Freitagvormittag bekannt gegeben.

Pilotprojekt für Bayern

Demnach handelt es sich um ein Pilotprojekt für Bayern. Grafenwöhrs Bürgermeister Edgar Knobloch hofft auf eine Belebung der lokalen Gastronomie und Geschäfte mit mehr Laufkundschaft. Das Bild von uniformierten US-Soldaten habe bedauerlicherweise gefehlt in den vergangenen Jahren, so Knobloch. Direkt in der Stadt befinden sich zwei Wachen, durch die Soldaten künftig wieder vermehrt auch zu Fuß Mittagspause außerhalb des Truppenübungsplatzes machen oder einkaufen können.

Sechs Jahre Uniform-Verbot außerhalb der Kaserne

General Christopher Norrie sieht in der Lockerung der Uniformpflicht ein "sichtbares Zeichen für die Partnerschaft zwischen der US-Armee und den Kommunen". Sie wird die Lebensqualität der Soldaten erhöhen und die Kontakte zwischen Deutschen und Amerikanern intensivieren. In den vergangenen sechs Jahren durften die US-Soldaten ihre Uniform nicht außerhalb der Kaserne tragen. Bald können sie auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause wieder zum Tanken anhalten in Uniform oder auch mittags einen Spaziergang durch die Stadt machen, sagt Norrie und spricht von einer "wundervollen Möglichkeit".

Uniformlockerung: Idee des Bürgermeisters

Angeregt hat die Lockerung der Uniformpflicht Grafenwöhrs Bürgermeister Edgar Knobloch. Er steht nach wie vor mit dem Kommandierenden der US Army in Europa und Afrika Christopher Cavoli in Wiesbaden in Kontakt, der vor wenigen Jahren noch Commander auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr war. Seitdem bringt Knobloch seine Wünsche nach der Uniformlockerung stetig vor.

Pilotprojekt für sechs Monate

Die US-Soldaten selbst seien "excited" - erfreut also - beschreibt General Norrie und würden gerne wieder die Angebote in der Stadt Grafenwöhr auch in Uniform nutzen. Das Pilotprojekt gilt zunächst für sechs Monate, dann wird evaluiert kündigt der US-General an.