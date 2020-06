Unifleisch Gruppe übernimmt Erlanger Schlachthof

Die Unifleisch Gruppe hat die Erlanger Schlachthof GmbH übernommen, die bisher eine 100-prozentige Tochter der Stadt Erlangen war. Das teilen die Stadt Erlangen und das Unternehmen mit. Seit 1962 ist das inhabergeführte Familienunternehmen auf dem Gelände des Erlanger Schlachthofs an der Dechsendorfer Straße ansässig und Hauptnutzer der Schlachthallen. Wie das Erlanger Rathaus mitteilt, hat die Stadt den Verkauf an die Bedingung geknüpft, dass zum einen der Betrieb des Schlachthofs fortgesetzt wird, zum anderen dass die Metzger aus Stadt und Land den Schlachthof weiternutzen können – als kommunale Infrastruktureinrichtung.

Zukunft des Erlanger Schlachthofs gesichert

Durch den Verkauf sei sichergestellt worden, dass der Schlachthof wegen großer anstehender Investitionen nicht von der Stadt geschlossen werden müsse. "Das ist eine gute Nachricht für die Beschäftigten und für die örtlichen Metzger, aber auch für die Verbraucher", so Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Gerade in Zeiten, in denen viele Städte, wie zuletzt Lauf, ihre Schlachthöfe schließen, sei mit dem familiengeführten Unternehmen in Erlangen eine sehr gute Lösung gefunden worden, betont Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel.

Planungssicherheit für Kunden und LIeferanten

Die Unifleisch Gruppe will in den kommenden zwei Jahren 4,5 Millionen Euro in den Schlachtbetrieb investieren und damit auch die mehr als 280 Arbeitsplätze am Standort sichern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. "Für uns ist die Übernahme der nächste logische Schritt, um den Standort zu sichern und weiter auszubauen", so Wolfgang Härtl einer der Geschäftsführer der Unifleisch Gruppe. Mit der Übernahme bekämen Kunden und Lieferanten Planungssicherheit.

Schlachtungen überwiegend aus regionaler Erzeugung

Die Unifleisch Gruppe teilt sich auf in die Rinderschlachterei Unifleisch und die Schweineschlachterei Contifleisch. Im Jahr 2019 wurden nach eigenen Angaben zirka 67.000 Rinder und 190.000 Schweine geschlachtet, überwiegend aus regionaler Erzeugung. Mit beiden Zerlegebetrieben erzielte die Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 140 Millionen Euro. Sie beliefert den deutschen Groß- und Einzelhandel, Fleischwarenfabriken und ist auch stark auf den Exportmärkten vertreten.