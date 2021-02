Uni Würzburg untersucht Einstellung der Bürger zu Steuern

Wissenschaftler der Universität Würzburg untersuchen gemeinsam mit Forschern aus Großbritannien und Kanada das Verhältnis der Bürger zu ihrem jeweiligen Heimatstaat. In der interdisziplinären Studie geht es darum, wie die Einstellung der Bürger zum Staat ihre Bereitschaft beeinflusst, Steuern zu zahlen. Das internationale Projekt "Fiscal Citizenship in Migrant Societies: An International Cross-Country Comparison" startet am 1. März, läuft drei Jahre und wird mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

Im Fokus: Die Bereitschaft, Steuern zu zahlen

Jedes Land habe seine ganz eigene Steuerkultur, heißt es in der Pressemitteilung der Uni Würzburg. Bekannte Stereotype und Vorurteile könnten hier aber schnell in die Irre führen. So sei Italien einer der europäischen Staaten, in denen Korruption und Schattenwirtschaft am weitesten verbreitet wären. Jüngere politikwissenschaftliche Studien hätten aber nachgewiesen, dass die Steuermoral von Italienern höher sei als etwa die von Schweden. Die Mitarbeiter der neuen Studie versuchten nun herauszufinden, wie es in den drei teilnehmenden Ländern tatsächlich um das Selbstverständnis der Menschen als Staatsbürger und Steuerzahler bestellt ist.

Studie bezieht auch Einwanderer mit ein

Der Universität Würzburg zufolge geht es in dem Projekt darum, die drei Länder miteinander zu vergleichen. Dabei soll auch ein möglicher Einfluss von Migrationsbewegungen auf die Fiscal Citizenship – also das Selbstverständnis als Staatsbürger und Steuerzahler – untersucht werden. Denn Einwanderer brächten ihre eigenen Moralvorstellungen, ihre Lebenserfahrung und überliefertes Selbstverständnis mit.

Würzburger Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen beteiligt

Von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) beteiligen sich die Teams der Professoren Dirk Kiesewetter (BWL, Steuerlehre), Hans-Joachim Lauth (Politikwissenschaft) und Ralf Schenke (Jura). Die Leitung des Projekts liegt bei Dirk Kiesewetter zusammen mit Professor Lynne Oats von der Universität Exeter und Dr. Kim-Lee Tuxhorn von der Universität Calgary. Mit dem Fördergeld kann an jedem der teilnehmenden Lehrstühle der Uni Würzburg eine Promotionsstelle finanziert werden. Geldgeber sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der kanadische Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) und der britische Economic and Social Research Council (ESRC).