Uni Würzburg startet Studie zum Thema Missbrauch im Bistum

Im Rahmen eines neuen Forschungsprojektes der Julius-Maximilians-Universität sollen Fälle von sexualisierter Gewalt im Bistum Würzburg aufgearbeitet werden. Das teilte die Uni Würzburg mit. Bei der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen hat sich im Bistum Würzburg einiges getan, so die Uni in einer Pressemitteilung. Demnach wurden unter anderem ein Betroffenenbeirat und eine Unabhängige Aufarbeitungskommission etabliert. Nun ist ein weiterer Schritt erfolgt: Bischof Franz Jung und Universitätspräsident Paul Pauli unterzeichneten einen Vertrag, mit dem das Bistum zur historiographischen Erforschung von Missbrauch durch Priester seit 1945 beitragen möchte.

Bistum stellt finanzielle Mittel für die Studie

"Nach langen Vorarbeiten freue ich mich über das Zustandekommen dieses ambitionierten Projektes, das die Julius-Maximilians-Universität Würzburg durchführen wird", sagte der Bischof beim Vertragsabschluss. Der Bischöfliche Stuhl stellt der Universität lediglich die Mittel zur Finanzierung der Studie zur Verfügung. "Deshalb ist der Vertrag mit der Universität eine reine Zuwendungsvereinbarung. Damit ist die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Studie sichergestellt", so der Bischof.

Ziele der Missbrauchsstudie

Leiter der Studie ist Professor Dominik Burkard, Inhaber des Lehrstuhls für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört vor allem die jüngere Kirchengeschichte. Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt. Sein Ziel ist es, alle Missbrauchsfälle im Bistum zu dokumentieren, die Strukturen zu identifizieren, die Missbrauch ermöglichten oder halfen, ihn zu verschleiern, und schließlich Missbrauchstaten und kirchliches Agieren einzuordnen in den jeweiligen zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext.