Uni Würzburg: Neues Teleskop soll Blitze auf dem Mond enträtseln

Mit einem neuen Teleskop beobachtet der Würzburger Raumfahrttechniker Prof. Hakan Kayal den Mond. Er möchte dazu beitragen, die immer wieder beobachteten Blitze und anderen Leuchterscheinungen auf dem Mond aufzuklären. Auch wenn es Erklärversuche gebe, wisse die Wissenschaft nicht genau, wie diese Phänomene auf dem Mond zu Stande kommen, heißt es in einer Mitteilung der Uni Würzburg.

"Man kennt die sogenannten transienten lunaren Phänomene schon seit den 1950er-Jahren, aber sie wurden nicht ausreichend systematisch und langfristig beobachtet." Raumfahrttechniker Prof. Hakan Kayal

Teleskop wird ferngesteuert

Als ersten Schritt baute Kayals Team ein Mondteleskop, welches im April 2019 in Betrieb genommen wurde. Es steht in einem privaten Observatorium in Spanien. Dort sind die Wetterbedingungen für die Mondbeobachtung besser als in Deutschland. Das Teleskop wird vom JMU-Campus aus ferngesteuert. Es besteht aus zwei Kameras, die auf den Mond gerichtet sind. Wenn beide Kameras gleichzeitig eine Lichterscheinung registrieren, werden Fotos und Videos aufgezeichnet. Die Aufnahmen gehen dann per E-Mail an Kayals Team.

Aufnahmen wird mit Beobachtungen der ESA abgeglichen

Das Ergebnis wird mit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA abgeglichen, die ebenfalls den Mond beobachtet. Bei Bedarf könne man dann gemeinsam weitere Forschungen in die Wege leiten, heißt es. In die Erforschung der Mondphänomene sind auch Studierende der JMU eingebunden. Sie können zum Beispiel Bachelor- oder Masterarbeiten über das Thema schreiben.