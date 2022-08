Uni Würzburg: Forschungsprojekt über Quantensensoren

Das Bayerische Wissenschaftsministerium fördert ein neues Leuchtturmprojekt der Quantentechnologie mit drei Millionen Euro. Koordiniert wird das Projekt an der Uni Würzburg. Das teilte die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) mit. Das Projekt vereine Forschungsgruppen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Technischen Universität München (TUM). Vertreten seien dabei die Fächer Physik, Chemie, Biowissenschaften und Medizin.

Ziel: Elektrische Felder präzise messen

Das Forschungsprojekt soll unter anderem die molekulare und medizinische Bildgebung weiter verbessern, heißt es in der Mitteilung. Die Koordination übernimmt der Würzburger Professor Vladimir Dyakonov, Leiter des JMU-Lehrstuhls für Experimentelle Physik 6.

Das neue Forschungsprojekt IQ-Sense – Integrierte Spinsysteme für Quantensensoren zielt darauf ab, physikalische Größen wie Temperatur, Druck oder elektrische Felder mit bislang ungekannter Präzision messen zu können, so die Uni Würzburg. Solche Messungen mittels Quantensensoren seien in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, aber auch in den Biowissenschaften und der Medizin von grundlegender Bedeutung.

Neue Quantenprofessur für Würzburg

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst fördert IQ-Sense im Rahmen der Förderinitiative "Leuchtturmprojekte für Forschung, Entwicklung und Anwendungen im Bereich Quantenwissenschaften und Quantentechnologien". Für das Projekt wurden rund drei Millionen Euro für drei Jahre bewilligt. Die Hälfte davon fließt nach Würzburg. Im Rahmen der bayerischen Förderinitiative erhält die JMU auch eine neue Quantenprofessur für "Computational Quantum Materials". Das hat das Ministerium bereits im Juni 2022 bekannt gegeben. Der Freistaat finanziert die Einrichtung der neuen Professur an der JMU mit rund 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre.

Freistatt investiert insgesamt 17 Millionen Euro

Insgesamt fördert der Freistaat Bayern Quanten-Leuchtturmprojekte an acht Hochschulen und drei weitere Forschungseinrichtungen mit rund 17 Millionen Euro. Die Mittel kommen aus der Hightech Agenda Bayern, teilte das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst heute mit.