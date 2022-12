Uni Würzburg entwickelt Kollisionsschutz für Kleinsatelliten

Rund 20 Studierende der Luft- und Raumfahrtinformatik an der Universität Würzburg (JMU) arbeiten an dem Projekt KI-SENS, bei dem mit Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) Zusammenstöße von Kleinsatelliten im Orbit verhindert werden sollen. Wie die Pressestelle der Universität mitteilte, entwickeln die Studierenden intelligente Sensoren und Algorithmen für Kleinsatelliten, damit diese gefährliche Annäherungen zu anderen Objekten rechtzeitig erkennen und so Kollisionen durch einen Kurswechsel verhindern.

Neuester Kleinsatellit aus Würzburg als Grundlage

Die Studierenden übernehmen hierbei die Arbeiten im Projektmanagement, in Entwicklung, Bau und Test. Unterstützt werden sie dabei von Raumfahrttechnik-Professor Hakan Kayal und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Tobias Herbst. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt fußt auf der Technik des SONATE-2-Satelliten, der im Team von Professor Kayal derzeit an der JMU für Zwecke der Erdbeobachtung vorbereitet wird.

Tests mithilfe von Drohnen und Satelliten-Dummies

"Wir werden intelligente, optische Sensoren entwickeln, einen Prototypen bauen und ihn unter realistischen Bedingungen am Boden testen", sagt Tobias Herbst. Dabei sollen Drohnen zum Einsatz kommen, die Satelliten-Dummys als Nutzlast mit sich tragen. Erste Tests finden voraussichtlich schon im Lauf des Jahres 2023 statt.

Immer mehr Mini-Satelliten im Orbit

Der JMU zufolge werden Kleinsatelliten mit einer Masse von einem bis 20 Kilogramm immer öfter für kommerzielle Zwecke eingesetzt, etwa für Telekommunikationsleistungen, Missionen zur Erdbeobachtung oder für die Erprobung neuer Technologien im All. Das Projekt wird von der Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Automatische Kleinsatelliten-Fertigung an der Uni Würzburg

Laut der Uni Würzburg sind Kleinsatelliten zunehmend für Weltraum-Missionen gefragt. Das liege zum einen daran, dass ihre technischen Fähigkeiten wachsen. Zum anderen sinken laut Uni die Kosten für ihren Transport ins Weltall. "Derzeit stehen wir allerdings noch am Anfang solcher Missionen", erklärte Kayal im September. Bisher gebe es kaum kommerziell verfügbare Komponenten, die sich für Weltraum-Missionen an Bord von Kleinsatelliten eignen. Man könne aber davon ausgehen, dass sich das mit zunehmend erfolgreichen Missionen schnell ändert. Die Würzburger Wissenschaftler haben eine völlig automatisierte Fertigung von Kleinsatelliten entwickelt und dabei auf Roboter gesetzt. Damit kann eine wachsende Nachfrage bedient werden. Die Uni Würzburg forscht seit etwa 20 Jahren an Kleinsatelliten.