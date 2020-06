Uni Würzburg auf der Suche nach einem Corona-Medikament

Als Professor für Organische Chemie an der Uni Würzburg entwickelt Jürgen Seibel Substanzen, die man zum Beispiel gegen Masern einsetzen kann. Zurzeit forscht er zusammen mit seinem Team an einem Medikament, das die Ausbreitung des Coronavirus verhindert. In einem Hochsicherheitslabor isolieren die Wissenschaftler Wirkstoffe aus der Natur und prüfen, ob sie das Virus hemmen.

Wissenschaftler haben wirksame Substanzen gefunden

Seibels Team konnte schon einige Substanzen identifizieren, die ähnlich wirken wie Remsidivir, das bereits in den USA angewendet wird. Doch bis ein Medikament zugelassen wird, kann es noch dauern. Ein Wirkstoff muss zunächst auf Nebenwirkungen getestet und klinische Studien müssen durchgeführt werden. Erst dann kann ein Medikament zugelassen werden. Wegen des hohen Bedarfs geht Seibel davon aus, dass es nicht nur ein Medikament weltweit geben wird. Er hofft, dass er und sein Team einen der Wirkstoffe zur Verfügung stellen zu können.