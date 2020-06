Uni stellt Prüfungen in der Würzburger Posthalle

Vorlesungen am Laptop und WG-Partys per Videochat: Bedingt durch die Corona-Pandemie ist für die Würzburger Studierenden in diesem Sommersemester vieles anders. Das trifft nun auch auf die Klausurenphase zu. Aktuell veranstaltet die Universität Prüfungen in der Posthalle, wo normalerweise Konzerte oder Poetry Slams stattfinden.

Mehr Abstand in der Konzerthalle möglich

Der Grund für den Umzug in die Konzerthalle liege auf der Hand: Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstände lassen sich dort leichter einhalten, als in vielen Hörsälen, heißt es von der Uni. Das gelte insbesondere dann, wenn das Teilnehmerfeld groß ist. Wie die Uni mittelt, können in der Posthalle bis zu 250 Studierende gleichzeitig ihre Tests schreiben. Sie kommen täglich zu je drei festgeschriebenen Zeitfenstern. Zwischen den Prüfungen wird gelüftet, ein Mal am Tag gründlich desinfiziert.

75.000 Anmeldungen für Semesterprüfungen in Würzburg

Bei den Prüfungen in der Würzburger Posthalle handelt es sich um aktuelle Tests und Nachholklausuren. Die eigentliche Prüfungsphase beginnt erst am 27. Juli, wegen Corona ebenfalls etwas später als sonst. Nach Angaben der Universität gibt es 75.000 Prüfungsanmeldungen. Um die Klausuren möglichst sicher zu gestalten, will die Uni dann ebenfalls auf andere Räumlichkeiten in Würzburg ausweichen. Auch die Posthalle wird noch einmal zum Prüfungsort. Mit weiteren Hallenbetreibern würden derzeit Verhandlungen laufen, heißt es von der Uni.

TH Aschaffenburg weicht für Prüfungen auf Mensa aus

Mit rund 28.000 Studierenden ist die Uni Würzburg die mit Abstand größte Hochschule in Unterfranken. Dadurch ergibt sich insbesondere bei Prüfungen ein hoher Platzbedarf. Mit etwas über 3.000 Studierenden ist die Technische Hochschule in Aschaffenburg im Vergleich deutlich kleiner. Dort sollen sämtliche Prüfungen in den Räumlichkeiten der Hochschule stattfinden. Die TH sei allerdings darum bemüht, den Prüfungsplan zu entzerren. Auch in der Mensa sollen Klausuren geschrieben werden. Wegen Corona hat diese ihren Betrieb vorübergehend eingestellt.

FHWS bleibt überwiegend in den eigenen Hörsälen

Auch die Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) will die meisten Prüfungen in den eigenen Hörsälen abhalten. Ausnahme ist der Standort Würzburg: Dort nutzt die Fakultät Wirtschaftswissenschaften schon seit vielen Jahren das Vogel Convention Center in der Würzburger Zellerau. Neu ist im Sommersemester 2020, dass auch die Fakultät Informatik dort Prüfungen schreiben wird.