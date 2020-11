Uni-Semesterstart: Studentenwohnheime wieder voll belegt

Die Corona-Krise sorgte dieses Jahr auch in den bayerischen Studentenwohnheimen für Defizite. Viele internationale Studenten mussten ausreisen, andere Studierende blieben aufgrund des Online-Semesters an ihren Heimatorten - die Zimmer standen leer, die Mieten fielen aus. Wie sieht es jetzt zum Start ins Wintersemester aus? Eine Übersicht der bayrischen Studentenwerke.

Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz: Wieder Vollbelegung

Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz verzeichnet zum Semesterstart wieder eine Vollbelegung in seinen Wohnheimen. Vergangenes Semester sei das nicht der Fall gewesen, wie Doreen Steudte, stellverstretende Geschäftsführerin des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz, erklärt: "Im Sommersemester hatten wir einige Zimmer, die leer gestanden sind, weil viele internationale Studenten ausreisen mussten oder nicht einreisen konnten, sodass wir im Sommersemester nicht alle Zimmer belegen konnten. Das hat zu einem Defizit geführt. Umso mehr freut uns, dass wir im Wintersemester wieder alle Zimmer belegen konnten."

Vereinzelt hält das Studentenwerk sogenannte Quarantänezimmer frei. In dieses könnte ein Student kurzfristig einziehen, wenn es etwa einen Covid-19-Fall in seiner WG gäbe.

Studentenwerk Erlangen-Nürnberg: 40 Prozent weniger Bewerbungen

Die Wohnanlagen in Nürnberg, Ansbach, Eichstätt und Ingolstadt sind derzeit voll belegt. Allerdings sei die Zahl der Wohnplatzbewerbungen zum Wintersemester an allen Standorten deutlich zurückgegangen, nämlich im Durchschnitt um circa 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so ein Sprecher des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg.

Gemeinschaftsräume könnten in den Wohnheimen nur genutzt werden, soweit für die betreffenden Räumlichkeiten ein eigenes Hygienekonzept existiere und umgesetzt werde. Für den Fall, dass in den Wohnheimen Verdachts- oder bestätigte Infektionsfälle auftreten sollten, gäbe es konkrete Pläne, wie eine Isolation der betreffenden Personen von der übrigen Bewohnerschaft realisiert werden könnte.

Studentenwerk München: Sicherheitsdienst eingesetzt

In München ist die Nachfrage nach Zimmern in den Wohnanlagen des Studentenwerks vergleichbar hoch wie in den Vorjahren. Die Nachfrage von internationalen Studierenden mit Wohnsitz in München beziehungsweise Deutschland habe sich sogar leicht erhöht, teilt das Studentenwerk in München mit. Ein möglicher Grund könnte die ohnehin schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt in München sein, die diese Personengruppe im Besonderen trifft und sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch verschlechtert haben dürfte.

In den Wohnanlagen hätten Präventionsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus oberste Priorität, so eine Sprecherin des Studentenwerks München. BewohnerInnen werden dazu angehalten, Abstand zu halten; regelmäßig werden Verhaltenshinweise und –tipps per Mail an alle Bewohner geschickt. Plakate in den Einrichtungen weisen auf die Regeln hin. Alle Gemeinschaftsräume bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

In den Außenbereichen großer Wohnanlagen werde nachts einen Sicherheitsdienst eingesetzt; zum einen, um die Wahrung der in der Hausordnung festgelegten Nachtruhe zu gewährleisten, zum anderen, um große Personenansammlungen zu unterbinden, so das Studentenwerk München.

Studentenwerk Augsburg: Wieder weitgehend Normalität

Für die drei Standorte Augsburg, Kempten und Neu-Ulm standen rund 500 Studierende auf der Warteliste für Zimmer in Studentenwohnheimen. Das seien etwas weniger als zu Beginn des letzten Wintersemesters, so ein Sprecher des Studentenwerk Augsburg. Somit habe sich die Situation nach dem Sommersemester wieder eingependelt.

Zu Beginn des Sommersemesters habe sich nämlich wegen Corona "ein historisches Novum" ergeben: In den Wohnanlagen gab es teilweise Leerstand. Deshalb erhielt das Studentenwerk die Genehmigung die Zimmer vorübergehend bis Ende September 2020 an Nicht-Studierende vermieten zu dürften, beispielsweise an Auszubildende oder Beschäftigte im medizinischen Bereich.

Studentenwerk Oberfranken: Angst vor "Lockdown light"

Das Studentenwerk Oberfranken berichtet ebenfalls von großen Leerständen im Sommer. Inzwischen sei jedoch wieder die übliche, starke Nachfrage zu verzeichnen. Quarantänezimmer würden nicht freigehalten werden, da der Bedarf schwer zu kalkulieren sei und sich das Studentenwerk einen Leerstand nach dem Sommer nicht leisten könne. Es seien aber Hygieneregeln für die Bewohner aufgestellt und Desinfektionsmaßnahmen in der Reinigungsroutine aufgenommen worden. Zudem würden studentische Hilfskräfte beschäftigt werden, um die Versorgung von Quarantänefällen sicherzustellen. Sie würden zum Beispiel für die Erkrankten einkaufen.

Besonders sei in diesem Jahr, dass die Nachfrage nach Wohngemeinschaften stärker gesunken sei. Das Studentenwerk Oberfranken befürchtet jetzt, dass - genau jetzt zum Wintersemesterstart - viele Studierende ihre Zimmer wieder wegen des aktuellen teilweisen Lockdowns stornieren wollen. Diese Stornierungswünsche könnten wohl aber nicht berücksichtigt werden, da die Verluste zu gravierend wären.

Studentenwerk Würzburg: Mietausfall von rund 305.000 Euro

Wie das Studentenwerk Würzburg berichtet, gab es in den vergangenen Jahren für gewöhnlich lange Wartelisten für Wohnheimplätze. In diesem Jahr standen jedoch mehrere Monate lang über 240 der insgesamt rund 3.900 Wohnplätze in den Wohnheimen in Aschaffenburg, Bamberg, Schweinfurt und Würzburg leer. Dadurch sei ein Mietausfall von bisher 305.000 Euro entstanden, so das Studentenwerk Würzburg. Viele internationale Studierende hätten aufgrund von Einreiseverboten nicht aus ihren Heimatländern nach Deutschland einreisen können. Viele Studierende wären aufgrund des Online-Semesters von Würzburg weggezogen oder seien gleich an ihren Heimatorten geblieben. Derzeit rechnet das Studentenwerk jedoch wieder mit einer Vollbelegung der Wohnheime ab dem 1. November 2020. Es würden sich sogar kleinere Wartelisten bilden.

In den Wohnheimen seien bestimmte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen worden. So dürfen zum Beispiel nur höchstens zwei Personen gleichzeitig die Musik-, Fitness- oder Tischtennisräume nutzen. Alle anderen Gemeinschaftsräume seien gesperrt, genauso wie die Party- und Mehrzweckräume. Insgesamt sieht sich das Studentenwerk durch die Pandemie derzeit in einer schwierigen, aber aufgrund der vorhandenen Rücklagen, der eingeleiteten Maßnahmen und des Kurzarbeitergeldes, in einer stabilen Situation.

Freier Wohnungsmarkt: Weniger Angebote und Nachfrage

Insgesamt hat die Corona-Pandemie den WG- und Wohnungsmarkt in Deutschland ordentlich durcheinandergewirbelt. Wie das Online-Portal "wg-gesucht" mitteilt, gab es im März rund 30 Prozent weniger Angebote wie im Vorjahresmonat. In den folgenden Monaten stabilisierte sich der Wert und seit August werden sogar wieder mehr freie Zimmer oder Wohnungen inseriert.

Bei der Nachfrage nach Wohnungen oder WG-Zimmern zeigte sich ebenfalls ein Rückgang, wie das Portal mitteilt. Selbst im September – kurz vor Semesterstart – wurden in diesem Jahr 4,3 Prozent weniger Wohnungen nachgefragt als letztes Jahr um diese Zeit. Ein Grund könnte laut dem Portal sein, dass viele Studierende keine Wohnung gesucht haben, weil Praktika oder Präsenzveranstaltungen an der Uni ausfielen. Auch Studierende und Praktikanten aus dem Ausland fielen weg.